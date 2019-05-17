До +26°С ожидается в Беларуси 18 мая

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет переменная облачность. По юго-западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 8 градусов тепла по северу Беларуси до 16 по югу. Днем прогнозируется плюс 20-26 градусов.-0-

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