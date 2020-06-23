До +27°С ожидается в Беларуси 24 июня

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный 2-7 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 10 по северу до 18 градусов выше нуля по юго-западу страны, днем будет 22-27 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь