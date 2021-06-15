До +28°С ожидается в Беларуси 16 июня

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по юго-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер прогнозируется северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами - плюс 15-16. Днем будет 22-28 градусов тепла.-0-

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