До +29°С и без осадков будет в Беларуси 27 августа

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 27 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет небольшая облачность. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов выше нуля, местами - плюс 8-10. Днем будет 23-29 градусов тепла.-0-