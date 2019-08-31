До +30°С ожидается местами по юго-западу Беларуси 1 сентября

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов жары ожидается местами по юго-западу Беларуси 1 сентября. Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный слабый с усилением до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля. В середине дня будет 22-28 градусов тепла, местами по юго-западу - до плюс 30.-0-

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