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27 августа 2019, 11:49

До +30°С ожидается по юго-западу Беларуси 28 августа

Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов жары ожидается по юго-западу Беларуси 28 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается небольшая облачность, будет без осадков. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, местами - плюс 7-9 градусов. Днем будет 22-28 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 30 градусов.-0-

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