До -4°С ожидается в Беларуси ночью 11 ноября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 4 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 11 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Местами прогнозируется туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет 1-6 градусов тепла.-0-

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