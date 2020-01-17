До +7°С ожидается в Беларуси 18 января

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 7 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 18 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами будет туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 до 6 градусов мороза, днем ожидается 1-7 градусов тепла.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города