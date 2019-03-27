До -7°С ожидается в Беларуси ночью 28 марта

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 28 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по Брестской и Гродненской областям возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер прогнозируется северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, по юго-западу - от нуля до 3 градусов тепла. Днем ожидается от плюс 4 по востоку страны до плюс 11 по западу.-0-

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