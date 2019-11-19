До 90% пластиковых отходов с предприятий Беларуси перерабатывается

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 90% пластиковых отходов, которые образуются на белорусских предприятиях, перерабатывается. Об этом сообщила во время круглого стола "Zero Waste: настоящее и будущее пластика" заведующий отделом обращения с отходами Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия "Бел НИЦ "Экология" Екатерина Ботян, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все те пластиковые отходы, которые образуются на территории предприятий Беларуси, примерно на 90% перерабатываются. Что касается отходов, образующихся от жизнедеятельности населения, то нет точных данных как о их количестве и объемах в целом, так и о показателях по их переработке", - сказала Екатерина Ботян.

За 2018 год объем отходов в Беларуси достиг показателя в 60 млн т, а общая мощность предприятий по их переработке составляет 13,7 млн т в год. В наше время в стране образуется 132 вида отходов пластика, из них 92 вида перерабатывается. Но рассматривается инициатива, которая направлена на упрощение классификации пластиковых отходов и сокращения перечня их видов. Также Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды реализуется политика в области наращивания научного потенциала в части изучения влияния пластика на окружающую среду, причем не только в виде упаковки, но и при использовании на производстве и в быту. "У нас есть поручение Совета Министров о разработке обоснования использования пластиковых оконных систем, которые в дальнейшем могут быть заменены на деревянные аналоги", - обратила внимание представитель научно-исследовательского предприятия.

В ближайшее время будет изменено законодательство Беларуси в области обращения с отходами, сказала Екатерина Ботян. "Если брать в расчет те документы, которые находятся на рассмотрении в Совете Министров, можно утверждать, что подвижки будут существенные. По поручению Президента разрабатывается новый нормативный акт и новая система сбора отходов, которая будет предусматривать детальный учет коммунальных отходов", - отметила она.

Сотрудники Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия "Бел НИЦ "Экология" приступили к разработке территориальных схем обращения с отходами: изучается морфологический состав коммунальных отходов на территории определенных регионов в зависимости от сезона, типов жилищного комплекса. "К концу 2020 года мы будем обладать достаточным количеством данных о количестве отходов и их видовом составе. По результатам проведенной работы будет разработана единая система сбора и учета отходов как коммунальных, так и производства. Это поможет правильно и объективно оценивать ситуацию в стране в части обращения с полимерными отходами и поможет сформировать базу для инвестиционных вложений",- пояснила Екатерина Ботян.-0-