До конца декабря! Квартиры со скидкой до 20% для медиков, учителей, программистов и молодых семей!

Специальные программы для представителей системы здравоохранения, образования и IT-сферы, а также молодоженов в столичном комплексе Minsk World уже помогли решить жилищный вопрос многим семьям. В связи с огромным спросом застройщик принял решение продлить невероятно выгодные условия до конца декабря, чтобы все желающие могли сделать себе и близким лучший подарок к Новому году – уютную и светлую квартиру со скидкой до 20%!

В связи с огромным спросом решено продлить специальные программы для медиков, учителей, программистов и молодоженов до конца декабря!

Приобрести квартиры и бизнес-помещения можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00). Также в 18 городах страны работают региональные менеджеры по продажам.

Профессиональные и приветливые менеджеры с удовольствием помогут вам выбрать подходящий вариант с учетом всех ваших пожеланий: по площади, планировке, размещению и даже виду из окна. И проконсультируют по условиям покупки. Подробности можно узнать по мобильному номеру офиса продаж – 7675.

По словам директора ИООО "Дана Астра" Павла Овчарова, до конца этого года намеченные планы по строительству коммерческих, торговых и жилых объектов недвижимости застройщиком будут перевыполнены – уже к новогодним праздникам будет введено около 500 000 кв. метров площадей.

– В строительстве задействованы более 500 подрядных строительных компаний и поставщиков строительных материалов из Беларуси. Таким образом, мы ответственно заявляем, что появившаяся в некоторых СМИ информация об остановке строительства в наших жилых комплексах не соответствует действительности, – подчеркнул представитель застройщика.

Благодаря специальному видеотуру на сайте застройщика bir.by можно наблюдать за ходом работ на площадке онлайн. Или просто приезжайте – и увидите все сами!

Приобрести жилые и коммерческие помещения можно в самых разных кварталах комплекса Minsk World!

Как действуют специальные программы по покупке недвижимости?

· До минус 20% предусмотрено для работников системы здравоохранения: медицинских работников, включая тех, кто уже находится на пенсии, а также студентов, получающих медицинское образование.

· Скидку до 20% могут получить представители системы образования: педагогические работники, в том числе и на пенсии, а также студенты, которые учатся на педагогов.

· Выгода до 20% предусмотрена также для работников IT-сферы, которые работают как в частных, так и в государственных компаниях.

· Также скидку до 20% могут получить молодые семьи: специальное предложение для молодоженов действует 6 месяцев. Это значит, что скидкой можно воспользоваться, даже если вы зарегистрировали брак полгода назад.

Успейте воспользоваться специальными условиями до конца декабря – и встречайте Новый год с собственной квартирой в Минске!

Все дома в комплексеMinsk World – это современные красивые новостройки с дизайнерскими лобби и скоростными лифтами

Выбирайте – какой дом в комплексе Minsk World вам по душе?

Новостройки расположены в кварталах с яркими и запоминающимися названиями. Какая часть "Мира" – ваша?"Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев","Мировых танцев", "Евразия"… А может быть, легендарный квартал , в котором купили жилье многие известные спортсмены, полностью готовый квартал "Эмиратс" или новый квартал "Тропические острова"?

Все новостройки – это каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями, дизайнерскими лобби и скоростными лифтами, включая панорамные. И квартирами площадью от 30 до 200 кв. метров свободной планировки – от небольших студий до просторных пентхаусов и эксклюзивных квартир с отдельным входом прямо с улицы и собственными террасами. И все это по лучшим ценам!

Покупатели могут воспользоваться бесплатной консультацией от дизайнеров интерьера!

Кстати, приятный бонус для новоселов: все покупатели недвижимости в комплексе Minsk World имеют право воспользоваться бесплатной консультацией дизайнеров интерьера. Отличная возможность сделать ремонт своей мечты!

И, конечно, при покупке любой квартиры или коммерческого помещения вы получаете все преимущества Minsk World – самого масштабного многофункционального комплекса в Европе!

Школы или детские сады будут буквально в каждом квартале комплекса. В благоустроенных зеленых дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха. К услугам жителей комплекса будут детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Международный финансовый центр и крупнейший торговый центр. Коммерческая недвижимость буквально в каждом квартале. Удобные открытые парковки и крытые паркинги. Новые станции метро. Кварталы свяжут велодорожки. А в центре разместится большой городской парк. В комплексе Minsk World будет все для вашей счастливой жизни и успешного бизнеса!

В комплексе Minsk World обустраиваются удобные автостоянки и крытые паркинги

В кварталах – удобные дорожки, уличное освещение, различные объекты коммерческой недвижимости, школы и детские сады

В окружении зелени – безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием, а также места для отдыха

Кстати, приобрести квартиры и коммерческие помещения в комплексе Minsk World можно не только за собственные средства, но и в беспроцентную рассрочку от застройщика:

· Максимальный срок – 100 месяцев.

· Первоначальный взнос – от 30%.

· Без справок о доходах и поручителей.

· Договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика.

· Для оформления договора нужен только паспорт.

По сути, при покупке квартиры в рассрочку ежемесячный платеж будет примерно равен арендной плате. И при этом платить вы будете за собственное жилье!

На квартиры в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от Белинвестбанка:

· До 20 лет в белорусских рублях.

· От 4,99% (0,57 СКО) в первый год.

· От 13,35% (1,543 СКО) в последующие годы.

· Собственный взнос – от 10%.

· Возможно досрочное погашение без штрафных санкций.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения в комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Также для приобретения недвижимости можно обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Успейте воспользоваться специальными скидками до 20%, которые действуют до конца декабря для медиков, учителей, программистов и молодых семей в комплексе Minsk World!

И начинайте Новый год с собственной квартирой в Минске!

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