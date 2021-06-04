Добиться своей цели сквозь призму санкционного давления невозможно - сенатор

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Добиться своей цели сквозь призму санкционного давления невозможно. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Тамара Шатликова.

"Санкции - это тупиковый и абсолютно деструктивный путь внешней политики. Как показывает мировая практика, добиться своей цели сквозь призму санкционного давления невозможно. Да, на определенный период санкции способны доставить неудобства, причем в первую очередь бизнесу и гражданам, которые никак не связаны с обстоятельствами, послужившими поводом для их введения. В конечном счете бизнес будет вынужден переориентироваться и действовать исходя из сложившейся ситуации, а последствия для граждан будут минимизированы", - отметила Тамара Шатликова.

Сенатор подчеркнула, что не стоит забывать, что у любого действия есть противодействие. "Любое государство обязано защищать свои интересы и принимать защитные меры, в том числе путем введения обратных санкций. И зачастую последствия для стран, начавших санкционное давление, гораздо более внушительные, чем у защищающихся. И как адвокат, и как член Совета Республики я твердо убеждена, что решение любых международных споров лежит в плоскости переговоров, конструктивного диалога", - констатировала она.-0-