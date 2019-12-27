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27 декабря 2019, 12:36

Доброе сердце в подарок: Анфимов разделил новогоднюю радость с ребятами минского детдома №3

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27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участвовать в республиканской акции "Наши дети" побуждает желание видеть детские улыбки и счастье. Такими эмоциями от посещения детского дома №3 в Минске с журналистами поделился председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

Снеговики и снежинки, зайчики и гномики закружились вокруг елки, пели, удивлялись поворотам сказочного действа, топали пятками, рисовали воздушные фигуры, ловили чудеса в ладошки и пускали мыльные пузыри. И, конечно, цепко держались в хороводе за руки взрослых - так много внимания, настоящий праздник! Вместе с огнями на елке загорались восторгом глаза мальчиков и девочек.

"Разве может быть представление с участием детей, которое не дойдет до сердца взрослых? - поделился впечатлениями Леонид Анфимов. - Елочка в огоньках, музыка, новогоднее представление, которое дети устроили и нам, и самим себе. Все это породило атмосферу душевного тепла, которое растопило сердца. Буквально несколько дней отделяют нас от Нового года, праздника, наверное, самого любимого в народе. Он несет добро и ожидание чуда. Это чувство присуще не только детям, но и взрослым".

"Эта акция - не формальность. Нами движет чувство, которое должно быть у каждого взрослого, - желание сделать детей счастливее. Прийти к таким ребятам, которые, к сожалению, живут не в семьях с родителями. Поздравить их с Новым годом, вручить подарки и дать частицу тепла, чтобы они почувствовали праздник", - добавил Леонид Анфимов и пожелал всем счастья и здоровья, а также, чтобы все хорошее, что сделано за 2019 год, в 2020-м было приумножено.

Прежде КГК шефствовал над детским домом в Ждановичах, но его закрыли. И это далеко не единственное интернатное учреждение, которое перестало существовать, потому что в нем просто отпала необходимость. Глава Комитета госконтроля отметил, что, по статистике, за последние годы у нас на две трети уменьшилось число детей, которые нуждаются в опеке государства. Родители стали реже отказываться от детей, все больше сирот находят кров и любовь в приемных семьях.

В детском доме №3 сейчас воспитываются 57 детей, из них 14 школьников, которые посещают специальные и интегрированные классы. "Самому маленькому нашему воспитаннику всего полтора года, старшему - 13. И каждый ребенок - это жемчужина, которую мы холим и бережем. Поэтому так и негласно назвали наш дом - "Жемчужина". И каждая из семи групп у нас названа с теплом и любовью: "Малиновая", "Розовая", "Медовая", - рассказала директор детского дома Таисия Кузнецова.

Увы, не так сильно ценили подаренное чудо родители этих ребят: 12 еще надеются, что родители исправятся за данные им полгода, а вот у остальных мам и пап уже лишили родительских прав. "Но радует, что тепла даже не для родных детей в этом мире хватает. За нынешний год семью обрели 36 наших мальчиков и девочек - и маленьких, и постарше, и с заболеваниями, и с инвалидностью. Из них 14 усыновили белорусы, не только из Минска - разных городов, двоих - итальянские семьи. А четверых удалось вернуть в биологические семьи. Представляете: четыре-пять лет они провели в разных детдомах и, наконец, из нашего переступили порог своего, самого родного дома", - отметила Таисия Кузнецова.

Новый год встретят с родными еще три ребенка: как раз сегодня комиссии по делам несовершеннолетних постановили, что над двумя воспитанниками возьмут опеку их бабушки. Еще одно заседание КДН назначено на 30 декабря, и Таисия Кузнецова уверена, что и этот ребенок проведет праздник дома у елки со своей бабушкой.

А пока детей увлекла сказка в доме, где они нашли временный приют. В представлении заветных три желания девочки Элли и ее друга Тотошки исполняет Дед Мороз. А заветные мечты ребят в детском доме - вполне реальные волшебники из Комитета госконтроля и управления Следственного комитета по городу Минску, Министерства природы и охраны окружающей среды. Сладкие новогодние наборы оказались нарасхват, детский дом получил многофункциональный аппарат для печати, сканирования и ксерокопирования документов, два моющих пылесоса. Эти подарки куплены за личные средства работников центрального аппарата КГК и Департамента финансовых расследований. Другие шефы поспособствовали учебному процессу, вручив планшеты, и помогли обновить велопарк учреждения. Так получилось, что из 57 воспитанников 39 - мальчишки-непоседы, энергию которых надо направлять в правильное русло.

Мешок пожеланий достался и сказочным персонажам. Зайчик получил гантели - чтобы всегда быть сильным. Гномик - витаминку, чтобы быть здоровым. Снеговик - книгу, чтобы всегда быть умным. А Ведьма - доброе сердце. Очень ценный подарок, который надо бережно хранить всем взрослым, ради наших детей.-0-

Фото Оксаны Манчук

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