Доктор Киран Мазумдар-Шоу объявлена победительницей международного конкурса "Предприниматель мира 2020"

По решению независимого жюри, "Предпринимателем мира 2020" стала женщина - доктор Киран Мазумдар-Шоу, основательница компании Biocon из Индии.

Вечером 4 июня на церемонии награждения, впервые прошедшей в онлайн-формате, была объявлена победительница международного конкурса "Предприниматель мира 2020", который проводит компания EY. Этот титул во второй раз за 20-летнюю историю конкурса достался женщине - доктору Киран Мазумдар-Шоу, исполнительному председателю совета директоров компании Biocon Ltd., штаб-квартира которой находится в Индии. В этом году за победу в международном финале боролись 46 победителей национальных этапов из 41 страны.

Доктор Киран, которой сейчас 67 лет, основала Biocon - компанию-производителя биофармацевтической продукции - в 1978 году со стартовым капиталом 500 долларов США и двумя сотрудниками. С тех пор штат вырос до 11 000 человек, а компания стала одной из крупнейших инновационных биотехнологических компаний в Азии, показав за 2019 финансовый год выручку в размере 800 млн долларов США. Biocon и ее дочерние предприятия играют важную роль в развитии глобальной системы здравоохранения. Благодаря компании, миллионы больных диабетом получили дешевый инсулин, а миллионы людей, которые борются с раком, ревматоидным артритом и другими заболеваниями, приводящими к инвалидности, - доступные биоаналоги.

Доктор Киран Мазумдар-Шоу, исполнительный председатель совета директоров компании Biocon Ltd, отмечает: "По сути предпринимательство направлено на решение определенных задач. Порой самые потрясающие возможности появляются в самые тяжелые времена: я познала это на собственном опыте. Моя миссия в бизнесе - вносить вклад в развитие глобальной системы здравоохранения и обеспечивать доступ к жизненно необходимым лекарствам. Моя ответственность в качестве предпринимателя - это не просто извлечение прибыли в пользу акционеров. Капитал может послужить катализатором изменений, и все предприниматели несут ответственность перед миром и сообществами, в которых ведут бизнес. Большую роль в экономическом развитии играют женщины, и слишком долго их вклад игнорировали. Очень важно использовать программу "Предприниматель года" для поддержки женщин-предпринимателей. Для меня большая честь - получить эту награду".

Кармайн Ди Сибио, председатель совета директоров и главный исполнительный директор глобальной организации EY, говорит: "Предприниматели - это непобедимые визионеры, которые внедряют инновации и способствуют росту экономики и процветанию, создавая потрясающие компании и услуги. Благодаря энтузиазму Киран в части разработки бюджетных современных фармацевтических аналогов пациенты по всему миру получили доступные лекарства. Ее стремление к инновациям обеспечило рост Biocon Limited и помогло компании расширить портфель лекарственных средств для терапии целого ряда хронических заболевании. Киран - настоящий "Предприниматель мира".

Александр Ивлев, управляющий партнер EY по странам СНГ и руководитель программы "Предприниматель года" в России, говорит: "Международный финал конкурса "Предприниматель года" впервые прошел в онлайн-формате, но от этого не стал менее интересным. На победу претендовали яркие предприниматели из разных стран мира, среди которых Россию очень достойно представил победитель национального этапа прошлого года Илья Чех, сооснователь и генеральный директор ООО "Моторика". Компания Ильи занимается производством уникальных протезов, похожих на гаджеты, для взрослых и детей, качественно меняя жизнь людей с инвалидностью. Философия компании - в том, что инвалидность не приговор и умный протез может дать дополнительные преимущества его обладателю. Конечно, это не могло оставить равнодушными других финалистов и членов независимого жюри".

Управляющий партнер EY по Беларуси, Павел Лащенко, отметил: "Мы ожидаем, что малый и средний бизнес принесет для Беларуси будущее, прорыв в экономике. И это будущее будет реализовано в течение ближайших пяти лет. В каждом сегменте экономики от вас - предпринимателей, зависит многое. Важен каждый: и предприниматель со своей командой, создающий уникальные высокотехнологичные продукты и решения, и предприниматель сферы услуг, и предприниматели - кормильцы, фермеры. Вы являетесь драйверами роста, источниками новых прорывных идей и добиваетесь своим умом и трудом их реализации. Наряду с экономическими целями крайне важна и социальная ответственность. Вы создаете рабочие места, поддерживаете тех, кто нуждается в помощи, для этого вам не нужен приказ, он исходит от сердца. Вы на своем примере, вдохновляя других, демонстрируете уверенность в завтрашнем дне Беларуси".

"Без социальной ответственности не может быть современного предпринимателя. Мы вместе делаем нашу жизнь лучше", - добавил Павел Лащенко.

Поскольку конкурс проводится в Беларуси один раз в два года, в этом году на международном финале наша страна не представлена. За время существования конкурса в Беларуси, начиная с 2014 года, белорусский флаг трижды поднимался на международном финале в Монако благодаря участию победителей национального этапа конкурса Аркадия Добкина, Валентина Байко и Владимира Линева.

Напоминаем, что компания EY приняла решение о переносе финальной части национального этапа конкурса в Беларуси на 2021 год. Начатый прием заявок на участие в конкурсе не прекращается и продлевается до 31 мая 2021 года включительно. В конкурсе могут принять участие белорусские предприниматели, которые владеют собственным бизнесом или являются руководителями высшего звена.

По правилам конкурса победителей определяет независимое жюри, состоящее из экспертов и известных представителей деловых кругов. Компания EY не участвует в голосовании. Подведение итогов конкурса состоится в ходе торжественной церемонии награждения в декабре 2021 года в Минске.

Получить подробную информацию об условиях участия, а также подать заявку можно на сайте конкурса.

Краткая информация о жюри

В этом году председателем жюри выступил Мэнни Стул, возглавляющий Moose Enterprise Holdings, "Предприниматель мира 2016". Кроме него в состав жюри вошли:

Розалин Блэр, руководитель Alexander Mann Solutions;

Джордж Хонгчу, исполнительный директор и CEO Link Asset Management Limited;

Эрнан Каза, соосноатель и управляющий партнер Kaszek Ventures;

Сайфо Никоси, руководитель Sasol;

Эмин Сабанчи Камишли, соосноватль и вице-председатель Esas Holding.

Краткая информация о конкурсе EY Entrepreneur Of The Year™ ("Предприниматель года")

Международный конкурс EY Entrepreneur Of The Year™ - один из самых престижных международных конкурсов для предпринимателей. Это первый и единственный конкурс подобного рода, призванный выделить предпринимателей, которые создали и возглавили успешный и динамично развивающийся бизнес. Конкурс проводится на региональном, национальном и международном уровне в 145 городах 60 стран мира. В России конкурс проводится с 2003 года, в Казахстане - с 2007-го, в Беларуси - с 2014 года. В Беларуси национальный этап конкурса EY Entrepreneur Of The Year™ ("Предприниматель года") проводится один раз в два года.

Подробная информация и видео о конкурсе на сайте.

