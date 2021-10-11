Доктор меднаук рекомендовала беременным вакцинироваться от COVID-19

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Людмила Макарина-Кибак порекомендовала беременным пройти вакцинацию против COVID-19. Об этом она заявила в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Очень много говорим сегодня о том, что четвертая волна, которая пришла, прирастает заболевшими. Коронавирус изменился, помолодел. Если раньше говорили о том, что беременные женщины не заболевают либо заболевают без последствий, то, к сожалению, есть сейчас и заболевшие, и случаи коронавируса у новорожденных. Поэтому мы проводим большую разъяснительную работу. Говорим о том, что беременные женщины все-таки, готовясь стать мамами, должны привиться и соблюдать все профилактические меры", - сказала Людмила Макарина-Кибак.

Председатель Постоянной комиссии отметила, что сама она привилась, вакцинирована и вся ее семья. "Мы, конечно же, следим за уровнем иммунной защиты и рекомендуем всем остальным привиться, потому что понимаем, что сможем победить коронавирус, только когда сформируем коллективный иммунитет. А коллективный иммунитет будет сформирован, когда привитых будет не менее 60%", - сказала она.-0-