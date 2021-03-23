Документы для экстрадиции Мотолько и других блогеров направлены - СК

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по мнению белорусских правоохранителей, совершали преступные деяния, продолжается. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время продолжается расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по нашему мнению, совершали преступные деяния. Это и Путило, Протасевич и, конечно же, Мотолько. Кроме того, у нас в отношении значительного количества анархистов также расследуются уголовные дела, указанные лица находятся под стражей. Там непосредственно по идеологическим соображениям участвовали в массовых беспорядках, преследовали свои цели. Эти мероприятия с участием анархистов проходили не только в Минске, но и в других городах Беларуси. Деятельность этой преступной организации носила международный характер - вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации", - рассказал Сергей Паско.

Он также разъяснил, что процедура выдачи блогеров, которые находятся за границей, инициируется непосредственно следователем. В последующем эти занимается уполномоченный орган, который работает по процедуре экстрадиции разыскиваемых лиц, - Генеральная прокуратура. "В настоящее время нами направлены все необходимые документы. Ждем ответ", - сказал Сергей Паско.-0-