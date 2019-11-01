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Общество
01 ноября 2019, 14:09

Доля врачей общей практики в Беларуси увеличилась до 74%

Фото из архива
Фото из архива

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси удельный вес врачей общей практики в структуре первичного звена оказания медицинской помощи составляет 74%, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц - начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Татьяна Мигаль, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время в амбулаторно-поликлинической сети республики работают порядка 5,4 тыс. участковых врачей, из них около 4 тыс. - это врачи общей практики. Согласно государственной программе "Здоровье народа и демографическая безопасность", к 2020 году все врачи, работающие в амбулаторно-поликлинической сети, должны стать врачами общей практики. Это не просто смена вывески. Это абсолютное изменение сути работы", - отметила представитель Минздрава.

В Бресте сегодня проходит IV Республиканская практическая школа врача общей практики. В мероприятии участвуют представители всех регионов страны - ведущие специалисты, руководители управлений здравоохранения, главные врачи учреждений, заведующие отделениями. Тема встречи - совершенствование оказания медицинской помощи врачами общей практики и в целом амбулаторно-поликлинической сетью.

Место проведения выбрано не случайно. По итогам 2018 года учреждения Брестской области заняли первое место в рейтинге Минздрава. В регионе активно развивается институт врачей общей практики. Их доля в структуре врачей первичного звена составляет 85%. По словам медиков, подготовка специалистов общей врачебной практики позволила разгрузить узких специалистов, повысить доступность медицинской помощи.

"На сегодня врач общей практики в сельской местности обслуживает 1,3 тыс. человек. Он ведет смешанный прием - как взрослых, так и детей. В городе врач-терапевт принимал 1,7 тыс. человек на участке. Но в результате того, что теперь он более комплексно подходит к медосмотру (ведет прием неврологических, офтальмологических, лор-пациентов), нагрузка на него также изменилась. Сейчас за врачом общей практики, ведущим прием в городе, закреплены 1,5 тыс. человек на врачебном участке", - сообщил первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.

Помимо пленарной части программой мероприятия запланировано посещение брестских городских поликлиник №2 и №6, чей опыт в плане организации командной работы врачей общей практики признан положительным.

Планируется, что V Республиканская практическая школа врача общей практики до конца текущего года пройдет в Минске.

Как отмечалось во время посещения Президентом Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, количество врачей в стране увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы. Одновременно в Беларуси будут принимать меры по повышению уровня оказания медицинской помощи и престижа профессии врача. Речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы. "Надо так сделать, чтобы наш врач был оснащен, как зарубежный", - поручил глава государства.-0-

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