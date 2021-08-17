"Должна стать умнее" - Казакевич о планах совершенствования системы мониторинга общественной безопасности

Геннадий Казакевич
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская система мониторинга общественной безопасности в результате совершенствования должна стать более продвинутой и умной. Об этом рассказал журналистам заместитель министра внутренних дел Беларуси - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.
Проект указа, предусматривающий изменение подходов в системе мониторинга общественной безопасности, рассматривался сегодня на совещании у Президента Беларуси.
Говоря о том, какие недостатки в работе системы хотелось бы устранить, Геннадий Казакевич рассказал, что в первую очередь это касается количества объектов, которые оборудованы системой видеонаблюдения. "К сожалению, оно, мягко говоря, невелико. Главным образом это Минск, Минская область и Витебский амфитеатр. То есть охват республиканский мы пока не обеспечиваем", - сказал он.
"Второй момент - интеллектуальные способности самой системы. В этом случае речь идет об эффективной охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций и т.д. Система должна стать продвинутой и умнее и не только идентифицировать лица или транспортные средства, но и отвечать заявленным параметрам. Пользователи системы не только органы внутренних дел, но еще и МЧС, КГБ, СБП, органы пограничной охраны и так далее", - отметил Геннадий Казакевич.
Он констатировал, что в настоящее время система работает не так хорошо, как хотелось бы: "Начиная с 2017 года мы отмечаем крайне низкий уровень, темпы развития системы, а также ее функционал. Проведя анализ, мы определили конкретные причины такого ненадлежащего положения дел и в новом проекте указа, который вынесли на рассмотрение главы государства, предложили новую концепцию развития системы".
Предполагается, что единым оператором - субъектом хозяйствования, который будет ответственен за проектирование, прокладку линий связи, установку камер, сбор видеопотока и анализ, - будет государственное предприятие "Белтелеком".
"Президент поставил четкие задачи для более глубокого и детального изучения вопросов финансирования, чтобы финансирование работы республиканской системы мониторинга общественной безопасности было возложено не только на бюджет. Это как раз пример государственно-частного партнерства, который нам поручено проработать", - рассказал Геннадий Казакевич.
Еще одно направление для доработки проекта указа - четкое понимание структуры тех объектов, которые надо взять под наблюдение. Эта работа должна быть выстроена на плановой основе. Предложено все объекты разбить на четыре категории по степени значимости для правоохранителей и постепенно подключать к действующей системе.
Замминистра МВД также отметил, что проблемные моменты есть в обеспечении информационной безопасности, и в этом случае речь уже идет о национальной безопасности в том числе. "Соответственно в предложенном проекте указа предусмотрено, что система должна стать закрытой, что позволит минимизировать риски кибератак. С другой стороны, мы предусмотрели, что разработчиком программного обеспечения будет национальная IT-компания. Это дополнительный фактор обеспечения безопасности системы", - уверен Геннадий Казакевич.
Он уточнил, что эту IT-компанию, согласно проекту указа, должен будет определить "Белтелеком" на основе конкурса. "Но могу сказать, что такие компании в стране есть. Мы не просто позиционируем себя как IT-страна - мы сможем это обеспечить", - подчеркнул замминистра.
Систему мониторинга общественной безопасности он назвал чрезвычайно эффективным инструментом как для охраны общественного порядка в целом, так и борьбы с преступностью. "В настоящее время система показала, что имеющиеся интеллектуальные возможности позволяют идентифицировать лица, транспортные средства, что в свою очередь позволяет выявлять и пресекать преступления. То есть это работает. И это не какое-то белорусское ноу-хау. Уже большой период времени подобная система активно используется во всех развитых странах", - сказал Геннадий Казакевич.
Как сообщалось БЕЛТА, на рассмотрение Президента представлен проект указа, который предусматривает изменение подходов в системе мониторинга общественной безопасности. Глава государства на совещании поинтересовался, как новые подходы повысят общественную безопасность и какая нагрузка в целом ляжет на бюджет.
"При этом очень прошу вас иметь в виду, что мы не можем себе позволить неэффективное использование бюджетных средств. Методы контроля должны быть подъемными для белорусского государства. Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Кроме того, добавил Президент, следует тщательно проработать вопрос защиты информации, принять все меры для недопущения уязвимости системы. "Одновременно правоохранительным органам нужно активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий: проблема архиважная", - поручил глава государства.-0-
Проект указа, предусматривающий изменение подходов в системе мониторинга общественной безопасности, рассматривался сегодня на совещании у Президента Беларуси.
Говоря о том, какие недостатки в работе системы хотелось бы устранить, Геннадий Казакевич рассказал, что в первую очередь это касается количества объектов, которые оборудованы системой видеонаблюдения. "К сожалению, оно, мягко говоря, невелико. Главным образом это Минск, Минская область и Витебский амфитеатр. То есть охват республиканский мы пока не обеспечиваем", - сказал он.
"Второй момент - интеллектуальные способности самой системы. В этом случае речь идет об эффективной охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций и т.д. Система должна стать продвинутой и умнее и не только идентифицировать лица или транспортные средства, но и отвечать заявленным параметрам. Пользователи системы не только органы внутренних дел, но еще и МЧС, КГБ, СБП, органы пограничной охраны и так далее", - отметил Геннадий Казакевич.
Он констатировал, что в настоящее время система работает не так хорошо, как хотелось бы: "Начиная с 2017 года мы отмечаем крайне низкий уровень, темпы развития системы, а также ее функционал. Проведя анализ, мы определили конкретные причины такого ненадлежащего положения дел и в новом проекте указа, который вынесли на рассмотрение главы государства, предложили новую концепцию развития системы".
Предполагается, что единым оператором - субъектом хозяйствования, который будет ответственен за проектирование, прокладку линий связи, установку камер, сбор видеопотока и анализ, - будет государственное предприятие "Белтелеком".
"Президент поставил четкие задачи для более глубокого и детального изучения вопросов финансирования, чтобы финансирование работы республиканской системы мониторинга общественной безопасности было возложено не только на бюджет. Это как раз пример государственно-частного партнерства, который нам поручено проработать", - рассказал Геннадий Казакевич.
Еще одно направление для доработки проекта указа - четкое понимание структуры тех объектов, которые надо взять под наблюдение. Эта работа должна быть выстроена на плановой основе. Предложено все объекты разбить на четыре категории по степени значимости для правоохранителей и постепенно подключать к действующей системе.
Замминистра МВД также отметил, что проблемные моменты есть в обеспечении информационной безопасности, и в этом случае речь уже идет о национальной безопасности в том числе. "Соответственно в предложенном проекте указа предусмотрено, что система должна стать закрытой, что позволит минимизировать риски кибератак. С другой стороны, мы предусмотрели, что разработчиком программного обеспечения будет национальная IT-компания. Это дополнительный фактор обеспечения безопасности системы", - уверен Геннадий Казакевич.
Он уточнил, что эту IT-компанию, согласно проекту указа, должен будет определить "Белтелеком" на основе конкурса. "Но могу сказать, что такие компании в стране есть. Мы не просто позиционируем себя как IT-страна - мы сможем это обеспечить", - подчеркнул замминистра.
Систему мониторинга общественной безопасности он назвал чрезвычайно эффективным инструментом как для охраны общественного порядка в целом, так и борьбы с преступностью. "В настоящее время система показала, что имеющиеся интеллектуальные возможности позволяют идентифицировать лица, транспортные средства, что в свою очередь позволяет выявлять и пресекать преступления. То есть это работает. И это не какое-то белорусское ноу-хау. Уже большой период времени подобная система активно используется во всех развитых странах", - сказал Геннадий Казакевич.
Как сообщалось БЕЛТА, на рассмотрение Президента представлен проект указа, который предусматривает изменение подходов в системе мониторинга общественной безопасности. Глава государства на совещании поинтересовался, как новые подходы повысят общественную безопасность и какая нагрузка в целом ляжет на бюджет.
"При этом очень прошу вас иметь в виду, что мы не можем себе позволить неэффективное использование бюджетных средств. Методы контроля должны быть подъемными для белорусского государства. Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Кроме того, добавил Президент, следует тщательно проработать вопрос защиты информации, принять все меры для недопущения уязвимости системы. "Одновременно правоохранительным органам нужно активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий: проблема архиважная", - поручил глава государства.-0-