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29 сентября 2021, 09:00

Дом "Киото" встречает новоселов! Первые жильцы уже получили ключи от своих квартир!

На днях на карте многофункционального комплекса Minsk World появился новый город! Дом "Киото" в квартале "Азия" радушно распахнул двери для первых жильцов!

А пока новоселы получают ключи от своих квартир и планируют ремонт, вы еще можете приобрести недвижимость в готовом доме "Киото". Обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465. А лучше приходите в наши офисы по адресу Мстиславца, 9 и Мстиславца,11 возле станции метро "Восток". Для вашего удобства мы работаем ежедневно!

Получить консультацию и заключить договор могут не только жители Минска! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны!

"Киото" - один из высотных акцентов "Азии", новостройка из 25 этажей. Вместе с готовыми домами "Мумбаи" и "Бангкок" он образует доминанту квартала. Фасады, покрытые стеклом бронзового оттенка, делают эти дома похожим на знаменитые японские небоскребы – такие же стильные и впечатляющие.

Новостройки напоминают японские небоскребы
Новостройки напоминают японские небоскребы

По словам клиентки Татьяны, дом выглядит "легким за счет того, что большинство элементов фасада выполнены из стекла". В новой квартире кроме панорамных окон ей понравилась лоджия.

Новостройки напоминают японские небоскребы
Новостройки напоминают японские небоскребы

"Также мне нравится, что делают новую дорогу, а рядом будем метро", - поделилась впечатлениями девушка.

Транспортная доступность – действительно одно из главных преимуществ квартала "Азия". По улице Кижеватова, которая пролегает вдоль одной из границ, можно быстро добраться как в центр города, так и в сторону МКАДа. Путь до проспекта Независимости с учетом времени суток займет 5-10 минут на автомобиле.

Благоустроенная территория возле дома понравилась всем жильцам
Благоустроенная территория возле дома понравилась всем жильцам

Комфортно добраться в любую точку города помогут остановки наземного транспорта и две станции метро: "Ковальская Слобода" уже работает в пешей доступности от Minsk World, "Аэродромная" еще строится прямо в границах комплекса.

Возле дома есть детские и спортивные площадки
Возле дома есть детские и спортивные площадки

В центре квартала появится детский сад, школы, детская и взрослая поликлиника, медицинский центр, кафе и рестораны запроектированы в соседних кварталах. Из квартала "Азия" будет удобно добираться и до шикарного парка в центре комплекса, и до Делового квартала МФЦ, рядом с которым запланировано строительство большого торгово-развлекательного центра.

Сергей и Ольга оценили перспективный район
Сергей и Ольга оценили перспективный район

Супруги Сергей и Ольга считают, что многофункциональный комплекс Minsk World – перспективный район, интересный и яркий.

"Я не вижу проблем, чтобы добраться отсюда до центра города, это недалеко. Хорошо, что в Минске есть такие районы", - подчеркнул Сергей.

Муж и жена признались, что хорошим бонусом при выборе новой недвижимости стала возможность взять рассрочку.

"В Беларуси это нечастное явление. Хорошо, что застройщик предоставляет такую возможность", - добавил глава семьи.

При взгляде на новый дом у жильцом поднимается настроение
При взгляде на новый дом у жильцом поднимается настроение

Ольга призналась, что при взгляде на новостройку у нее сразу же поднимается настроение.

"Дом яркий, красивый. Складывается ощущение, что попадаешь в какой-то другой мир", - поделилась она своими эмоциями.

Дом "Киото" выглядит оригинально и это отмечают все новоселы. Вместо стандартного подъезда в новостройке — лобби, оформление которого разработали лучшие дизайнеры Minsk World. Чтобы красивое помещение было еще и функциональным, здесь предусмотрена стойка консьержа, зона отдыха и санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных.

В лобби дома "Киото" светло и уютно
В лобби дома "Киото" светло и уютно

Здесь понравится всем!
Здесь понравится всем!

Панорамный лифт – "фишка" многих домов комплекса – есть и в "Киото". Жильцы высоких этажей смогут не просто быстро добираться до своих квартир, но и наслаждаться при этом шикарными видами на город. Кроме панорамного, в новостройке будет еще два лифта.

Также предусмотрен отдельный бокс для хранения велосипедов и увеличенный тамбур для детских колясок. На придомовой территории – парковки для велосипедов.

Находиться в таком доме – одно удовольствие!
Находиться в таком доме – одно удовольствие!

В квартирах дома "Киото" будет много естественного света за счет панорамных окон, остекленных лоджий и открытых балконов.

Площадь квартир в новом готовом доме варьируется от 28 до 74 мІ. Все квартиры – свободной планировки, большая семья или холостяк с одинаковым успехом смогут подобрать вариант по душе.

Клиентка Елена рассказала, что жила в разных районах Минска, ей есть с чем сравнить. Именно поэтому, когда захотела поменять квартиру, стала присматриваться к Minsk World.

Клиентка Елена приехала на приемку вместе с дочерьми
Клиентка Елена приехала на приемку вместе с дочерьми

"Здесь красиво, очень современно. Много молодежи, детские площадки и дворы без машин", - поделилась она.

Елена мечтает начать ремонт как можно раньше, ведь отсюда дорога до работы займет в два раза меньше времени. В голове уже много идей, как сделать просторную и светлую квартиру еще лучше.

"Я думаю, с ремонтом проблем быть не должно", - улыбнулась она.

Хотите здесь жить? Поторопитесь!
Хотите здесь жить? Поторопитесь!

В квартале "Азия" многофункционального комплекса Minsk World из десяти новостроек готово уже семь – "Киото", "Мумбаи", "Бангкок", "Нью-Дели", "Джакарта", "Гонконг" и "Токио". Еще строятся "Сеул", "Куала-Лумпур" и "Манила". Практически в любом из этих домов вы можете приобрести недвижимость!

Для этого обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Minsk World – выгодные инвестиции в счастливое будущее!

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