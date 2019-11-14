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14 ноября 2019, 10:52

"Дополненная реальность": в галерее "АртХаос" открылась загадочная и романтичная выставка

Есть ли различия между мужским и женским взглядом на живопись? Может ли индивидуальность художника создавать творческий тандем с другим мастером кисти? Что есть реальность и видим ли мы на самом деле то, что видим? Ответы на многие не самые простые вопросы можно найти, посетив выставку живописи Татьяны Гриневич и Ирины Ясюкайть-Дударевой "Дополненная реальность", которая открылась сегодня в художественной галерее "АртХаос" в главном атриуме столичного торгово-развлекательного центра Dana Mall.

<i>В галерее "АртХаос" открылась загадочная и романтичная выставка "Дополненная реальность"</i>
В галерее "АртХаос" открылась загадочная и романтичная выставка "Дополненная реальность"

По мнению директора художественной галереи "АртХаос" Лилии Лукашенко, выставка получилась неожиданной и очень актуальной. Глубокой осенью, когда увядает природа, на улице холодные и темные вечера и не лучшее настроение, открывшаяся экспозиция чудесным образом дополняет нашу реальность красками, окунает зрителей в позитив, в теплую атмосферу, которыми напитаны картины представленных художниц - Татьяны Гриневич и Ирины Ясюкайть-Дударевой.

<i>Директор художественной галереи "АртХаос" Лилия Лукашенко</i>
Директор художественной галереи "АртХаос" Лилия Лукашенко

- У художниц уже сложилась традиция выставляться вдвоем. Они действительно дополняют друг друга. Так получилось, что живопись носит по большому счету мужской характер. Но эта выставка - доказательство того, что искусство может иметь и женское лицо. В ней отражены чувства, переживания, эмоции женщины. И если хорошо всмотреться, здесь - вся ее жизнь. Авторы состоялись не только как художники, но и как матери и жены, и вся их история отражена в представленных работах, - отметила Лилия Лукашенко.

Обе художницы - выпускницы Минского художественного училища им. А.К. Глебова (ныне Минский государственный художественный колледж им. А.К. Глебова) и Белорусской государственной академии искусств. Обе состоят в Союзе художников страны. Работы их находятся и в белорусских музеях, и в частных коллекциях в разных странах мира. Ирина и Татьяна - хорошие подруги, а с другой стороны - настоящий творческий дуэт. "Дополненная реальность" - это уже шестая их совместная выставка. Главное, что объединяет в искусстве этих женщин - тонкое внимание к окружающей реальности. Они умеют находить новое, таинственное и чувственное даже в самом обычном и привычном. А потом делятся своими впечатлениями со зрителями, и мы их прекрасно понимаем!

<i>Работы художниц Ирины Ясюкайть-Дударевой и Татьяны Гриневич</i>
Работы художниц Ирины Ясюкайть-Дударевой и Татьяны Гриневич

Татьяна Гриневич говорит, что мир каждый видит по-своему, но в любом случае мы отражаем и дополняем его в своем воображении.

<i>Татьяна Гриневич</i>
Татьяна Гриневич

- Каждый из нас имеет возможность создавать свою реальность и видеть в окружающем мире что-то хорошее и что-то плохое, радостное и грустное. Мы дополняем реальность в наших картинах, но и зритель, который будет их смотреть, возможно, откроет что-то свое. Хотелось бы, конечно, наполнять мир чем-то светлым, прекрасным и радужным. На мой взгляд, человек, который смотрит на картину, хотел бы в первую очередь испытывать положительные эмоции, ведь в нашей жизни и без того достаточно негатива. А если картина тебя вдохновляет и делает твой день более теплым - это здорово! - убеждена художница.

<i>Работы Татьяны Гриневич</i>
Работы Татьяны Гриневич

Творческий процесс, говорит Татьяна Гриневич, - действие спонтанное.

- Для меня важны эмоции, которые во мне накапливаются. И когда подхожу к холсту, мне нужно их выплеснуть. Так появляются цветовые сочетания, фактуры. Но мы же не воспринимаем мир буквально, мы получаем из него энергию. И вот эта энергия переходит в картину. Только логикой человек может и не понять смысл изображения, но на уровне эмоций чувствует все переживания. Я считаю, что это важнее, чем конкретные образы, - считает художница.

Разницу между дополненной и виртуальной реальностью осознаешь, глядя на картину Ирины Ясюкайть-Дударевой, которая так и называется - "Дополненная реальность". Это автопортрет, как призналась художница. На голове изображенной героини - будто компьютерный шлем с VR-очками, но сотканный из цветов, и он в одно мгновение вдруг превращается в традиционный белорусский венок, которым так любят украшать себя девушки. И получается, что мир ты видишь не посредством цифровых образов компьютерного процессора, а сквозь лепестки цветов. Краски, поверьте, совершенно иные!

<i>Картина Ирины Ясюкайть-Дударевой "Дополненная реальность"</i>
Картина Ирины Ясюкайть-Дударевой "Дополненная реальность"

- То, что делают с реальностью художники, помогает нам что-то понять про себя и про тот мир, что нас окружает. Мои работы - узоры, которые складываются из реальных, узнаваемых образов, но они - про внутренне, про то, что на душе, про время и то, что с ним изменяется, - рассказывает Ирина.

<i>Ирина Ясюкайть-Дударева</i>
Ирина Ясюкайть-Дударева

Женщина в дополненной реальности - она, конечно, там, но она и с нами, она вполне настоящая и осязаемая. Возможно, в этом разгадка того, как женщины умет предчувствовать, знать и понимать там, где мужчина оказывается практически беспомощным?

- Искусство - как игра. Творчество есть в жизни не только художника, но и каждого человека. Ведь жизнь - это как перфоманс, как большая картина, которую мы рисуем на протяжении отмеренного нам времени. И каждая работа для художника - это возможность рассказать, что он чувствует в данный момент, поделиться этим со зрителем, - так формулирует Ирина Ясюкайть-Дударева движущую силу творчества.

<i>Работы Ирины Ясюкайть-Дударевой</i>
Работы Ирины Ясюкайть-Дударевой

Член Союза художников Беларуси Александр Ксендзов был в свое время преподавателем у Ирины и Татьяны. И теперь вспоминает, как советовал им придавить свою женскую сущность.

<i>Александр Ксендзов, член Союза художников Беларуси</i>
Александр Ксендзов, член Союза художников Беларуси

- Живопись - это мужское начало. Забудьте о маникюре - у вас будут руки в краске. Вас ждет именно такое будущее! Так я им говорил. А Ирина и Татьяна не перестали быть настоящими женщинами, но при этом не распрощались с живописью. Я восхищен, что, воспитывая детей, будучи заботливыми женами, они находят время не просто прибежать в студию и немного поработать, а творить! Вдумчиво заниматься своим делом, своим самосовершенствованием и развитием. И результат получился замечательный, - считает Александр Павлович.

Выставка "Дополненная реальность" действительно оставляет очень теплое, нежное впечатление. Мягкое, напевное и переливчатое, как смелый женский голос в хоре мужского искусства. Это не лучше или хуже - это другое измерение. И это круто!

<i>Выставка "Дополненная реальность" оставляет очень теплое, нежное впечатление</i>
Выставка "Дополненная реальность" оставляет очень теплое, нежное впечатление

Выставка продлится до 27 ноября, и забегая в Dana Mall за покупками или развлечениями, не пожалейте времени, чтобы зайти в "АртХаос". Ведь никому не будет лишним немного солнечного тепла хмурой осенью!

Галерея "АртХаос" работает без выходных с 10.00 до 22.00 по адресу: г. Минск, ТРЦ "Дана Молл", ул. П. Мстиславца, 11, 1-й этаж, центральный вход.

Дополните свою реальность цветом!

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