Дополнительный ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках усиления дежурных сил по противовоздушной обороне на боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны заступил 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30151. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Мы усилили состав дежурных сил по ПВО наших зенитных ракетных соединений и воинских частей. Это адекватный ответ на ту обстановку, которая складывается вокруг воздушных границ Беларуси, - рассказал командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб. - Мы наблюдаем значительное увеличение интенсивности полетов как боевой, так и разведывательной авиации у наших границ. Только за прошлую неделю зафиксировано более 60 таких полетов. Мы провели ритуал заступления на боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона, проверили силы и средства, будем выполнять задачи по охране воздушных границ и мирного неба над Минском". - 0-