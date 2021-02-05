5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную карту по созданию и продвижению бренда Беларуси разработают к маю 2021 года. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 3 февраля 2021 года №15р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Для разработки этой дорожной карты создана межведомственная рабочая группа. Ее руководителем назначен министр экономики Александр Червяков. В состав рабочей группы вошли представители министерств культуры, информации, иностранных дел, здравоохранения, образования, финансов и иных ведомств. Предполагается также привлечение к работе специалистов республиканских органов госуправления, государственных организаций, а также специалистов научных, учебных учреждений, бизнес-объединений и иных организаций, международных экспертов.

В числе задач межведомственной рабочей группы - определение отличительных особенностей и конкурентных преимуществ Беларуси и ее отдельных регионов в различных сферах жизнедеятельности, определение позитивных, узнаваемых ассоциаций о стране, ее отдельных регионах, гражданах и продуктах. В планах также выработка единых подходов и стратегии продвижения бренда Беларуси и ее отдельных регионов с учетом лучших международных практик продвижения страновых и территориальных брендов. Рабочая группа также подготовит предложения по усилению и продвижению конкурентных и позитивных сторон, устранению неблагоприятных стереотипов, созданию положительного имиджа Беларуси, улучшению ее позиций в ключевых международных рейтингах.

Проект постановления, предусматривающий утверждение дорожной карты, должен быть представлен в правительство до 1 мая 2021 года.-0-