12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную карту цифровой трансформации энергетики планируют разработать в СНГ, сообщила журналистам заведующая сектором "Экономика энергетики" Института энергетики Национальной академии наук Беларуси Татьяна Зорина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В конце февраля состоялось заседание экспертной группы по подготовке проекта концепции цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса государств - участников СНГ и плана первоочередных мер по ее реализации. Эти документы позволят систематизировать уже полученный странами Содружества опыт внедрения цифровых технологий на национальном уровне, обеспечить формирование единого видения, а также базовых требований и критериев, чтобы внедряемые технологии впоследствии могли состыковаться в едином цифровом пространстве", - сказала Татьяна Зорина.

Работа в этом направлении ведется активно. "Проект находится в работе. Очередное заседание экспертного совета состоится в июне-июле 2020 года. По его результатам Исполнительный комитет СНГ планирует создать план мероприятий, дорожную карту по цифровизации топливно-энергетического комплекса и направить в правительства всех государств для рассмотрения и подписания", - отметила ученый.

Для цифровизации отдельных секторов топливно-энергетического комплекса, таких как электроэнергетика, нефтегазовый комплекс, угольная и атомная промышленность, предполагается в перспективе совершенствование и разработка законодательства, нормативно-правовых и нормативно-технических актов, отбор и реализация пилотных проектов по внедрению цифровых технологий и отраслевых платформенных решений. При этом мероприятия для каждой отрасли будут проводиться с учетом ее специфики.

Таким образом, трендом в цифровизации топливно-энергетического комплекса Беларуси является интеграция в единое пространство государств - участников СНГ, формирование единого документа, определяющего приоритеты развития энергетики. "Цифровизация - это средство, с помощью которого мы можем развивать нашу экономику более эффективно. Перед топливно-энергетическим комплексом Беларуси ставятся новые, более масштабные задачи качественного преобразования энергетической инфраструктуры и впоследствии внедрения цифровых технологий. Решение этих задач позволит отраслям энергетики не только приумножить свой потенциал, но и стать конкурентоспособнее на международной арене", - обратила внимание Татьяна Зорина.-0-

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