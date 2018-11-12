ДОСЬЕ: 100 лет БССР: индустриализация и коллективизация

Революция, гражданская война и интервенция обернулись для молодых республик созданного в 1922 году СССР голодом и разрухой. Чтобы преодолеть кризис партия большевиков решилась на чрезвычайные меры, получившие наименование политики "военного коммунизма": вводилась монополия на хлеб, продразверстка, повсеместно создавались комитеты бедноты.

В 1921 году в БССР наметился переход от "военного коммунизма" к новой экономической политике (нэп). Нэп основывался на использовании рыночных механизмов в сельском хозяйстве и промышленности, включая участие частного, в том числе иностранного, капитала при сохранении ведущей роли государства. Подобный хозяйственный механизм стимулировал к более высокой производительности труда, регулировал соотношение личных и общественных интересов. Нэп имел огромное значение для восстановления народного хозяйства БССР, однако в середине 1920-х годов эта политика начала давать сбои, в первую очередь в социальной сфере. В результате партийное руководство решило вернуться к системе административно-командных методов управления.

Индустриализация

На XIV съезде ВКП(б) и X съезде КП(б)Б в декабре 1925 года был взят официальный курс на индустриализацию народного хозяйства. Планировалось за пять лет (с 1928 по 1933 хозяйственные годы) увеличить объем промышленной продукции на 180% и поднять производительность труда в индустрии на 110%.

Строительство Бобруйского деревообрабатывающего комбината. 1928 год

В мае 1929 года IX Всебелорусский съезд Советов утвердил первый пятилетний план развития народного хозяйства и культуры БССР, разработанный на основе общесоюзного плана. Были определены основные задачи: форсированные темпы индустриализации БССР, повышение удельного веса промышленности в народном хозяйстве и, как следствие, подъем экономики и культуры, повышение жизненного уровня народа.

Экономика БССР, встроенная в экономику СССР, имела свои особенности. С 1926 года и до конца первой пятилетки в стране основное внимание уделялось развитию легкой и пищевой промышленности, тогда как в других республиках ставка делалась главным образом на тяжелую индустрию.

Общий объем капиталовложений в промышленность БССР за первую пятилетку составил 243 млн рублей. Из этой суммы на новое строительство было выделено 58,8%, на расширение и реконструкцию действующих предприятий - 38,6%. В строй были введены 78 крупных и 480 мелких и средних новых предприятий. Важнейшими из промышленных новостроек стали фабрики швейная "Знамя индустриализации" и чулочно-трикотажная "КИМ" в Витебске, труболитейный завод в Могилеве, бобруйский, борисовский и гомельский деревообрабатывающие комбинаты. В 1930 году дала первый ток крупнейшая в БССР Белорусская государственная районная электростанция, возведенная под Оршей.

Завод сельскохозяйственных машин в Витебске. 1929 год

Одной из самых значимых промышленных новостроек Беларуси в годы первой пятилетки стал завод сельскохозяйственного машиностроения в Гомеле ("Гомсельмаш"). В 1930-е годы он изготовлял силосорезки, картофеле- и сеносортировочные машины, молотилки, сенокосилки и другую сельскохозяйственную технику для нужд всего СССР. До 1941 года заводом было выпущено более 326 тыс. сельскохозяйственных машин 26 серийных марок.

Благодаря активному росту промышленности уже в 1931 году объем ее продукции превзошел объем валовой продукции сельского хозяйства. Из аграрной республики БССР превратилась в индустриально-аграрную. Возникли новые отрасли промышленности, произошло становление большой электроэнергетики, начала формироваться сеть железнодорожного, автомобильного, речного транспорта.

В годы второй пятилетки (1933-1937) в стране массовый характер приобрело "стахановское" движение за повышение производительности труда. В первых рядах участников соревнования шли коммунисты и комсомольцы БССР. На некоторых предприятиях республики 100% коммунистов становились участниками социалистического соревнования. Так, например, на "Гомсельмаше" к концу 1933 года все коммунисты-рабочие стали ударниками производства.

Осиновская гидроэлектростанция - первая ГРЭС, построенная по плану ГОЭЛРО. 1930 год

С 1933 по 1937 годы в БССР было построено 1700 предприятий, около 90 реконструировано. Накануне Великой Отечественной войны 80% всей продукции народного хозяйства БССР приходилось на промышленность, которая выпускала сложные металлообрабатывающие станки, сельскохозяйственные машины, двигатели, турбины, радиаторы, чугунные трубы, радиоприемники, цемент, искусственный шелк, продукцию лесохимии, фанеру, бумагу, мебель, обувь, льняные, шерстяные и хлопчатобумажные ткани, трикотажные, швейные изделия и др. Республика занимала важное место во всесоюзном производстве, выпуская 33,8% всей вырабатываемой в СССР фанеры, 27% спичек, 30% искусственной олифы, 25% дрожжей, 11% маргарина, более 10% металлообрабытывающих станков, более 10% добываемого торфа. По производству шерстяных тканей БССР занимала 2-е место в Советском Союзе.

Успешное проведение индустриализации в стране стало возможным во многом благодаря экономическим связям с другими республиками СССР. Кроме обмена природными ресурсами и промышленными изделиями советские республики сотрудничали в технико-экономическом обосновании и проектировании предприятий промышленности и транспорта. Так, например, в Москве был разработан проект строительства Могилевской фабрики искусственного шелка, в Ленинграде - борисовской спичечной фабрики "Красная Березина". Специалисты из России и Украины участвовали в возведении Кричевского цементного завода.

Коллективизация

Проведение индустриализации в стране требовало укрепления сельскохозяйственного сектора экономики, поскольку деревня являлась главным источником сырья для промышленности и продовольствия для городских жителей. Социалистическое переустройство сельского хозяйства началось на территории Беларуси сразу после Октябрьской революции. Первые колхозы появились уже в конце 1917 - начале 1918 года в Оршанском, Витебском, Лепельском, Быховском, Горецком и ряде других уездов. В годы нэпа, когда развитию сельского хозяйства способствовали экономические стимулы, а индивидуальные хозяйства находились на подъеме, интерес к коллективным формам хозяйствования снизился. В колхозы в это время вступали, главным образом, батраки и безземельные крестьяне.

Механизированная посадка картофеля. 1928 год

По сравнению с довоенным периодом сельское хозяйство благодаря нэпу достигло некоторых успехов. Тем не менее, уровень его развития к концу 1920-х годов оставался низким. Из-за малых урожаев и низкой производительности труда в деревне республика не обеспечивала своих растущих потребностей в продовольствии и сырье. В городах была введена система обеспечения населения продуктами по карточкам.

Советское руководство посчитало, что решить создавшиеся проблемы сможет всеобщая коллективизация сельского хозяйства. Курс на коллективизацию был задан в ноябре 1929 года, когда в газете "Правда" появилась статья И.В.Сталина "Год великого перелома".

В БССР началась широкомасштабная коллективизация, несмотря на то что необходимых социальных, экономических, материально-технических условий для этого не было. Лишь за декабрь 1929 года в колхозы БССР было включено 165,3 тыс. крестьянских хозяйств. Таким образом, за месяц удалось поднять процент коллективизации по стране с 9,8 до 20,9.

5 января 1930 года ЦК ВКП(б) принял постановление "О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству", согласно которому коллективизация в Беларуси должна была завершиться в 1933 году. Однако партийное руководство БССР поставило цель осуществить коллективизацию в кратчайшие сроки. В феврале 1930 года Бюро ЦК КП(б)Б приняло решение о коллективизации сельского хозяйства БССР на 75-80% к весенней посевной.

Обсуждение плана посевной в одном из колхозов Беларуси. 1929 год

В помощь местным партийным и советским органам для проведения коллективизации партийное руководство направило в деревню фабрично-заводских рабочих ("двадцатипятитысячников"). В БССР первый отряд таких рабочих после двухнедельной подготовки на курсах выехал на места в начале февраля 1930 года. Он насчитывал 612 человек (71% - коммунисты), из которых большинство впоследствии стало председателями и членами правлений колхозов.

Использование методов административного и экономического принуждения привело к тому, что в марте 1930 года в колхозы было объединено 457,5 тыс. крестьянских хозяйств, то есть 58% от общего количества. В семи районах была завершена сплошная коллективизация. В Москву была направлена записка с просьбой включить БССР в число районов полного обобществления сельского хозяйства и объявить ее республикой сплошной коллективизации.

Обозы с хлебом на площади у райисполкома. 1929 год

В это время активно проводилась политика "ликвидации кулачества как класса", провозглашенная постановлением ЦИК СССР от 1 февраля 1930 года. Кулаков, то есть зажиточных крестьян, во внесудебном порядке лишали имущества и гражданских прав, высылали из родных деревень в отдаленные местности СССР. Часть из них была обвинена в контрреволюции, приговорена к различным срокам лишения свободы или к расстрелу. Наряду с кулаками были репрессированы многие середняки и даже бедняки, высказывавшие недовольство коллективизацией (так называемые подкулачники). За годы коллективизации в ходе раскулачивания в БССР было ликвидировано 95,5 тыс. крестьянских хозяйств, выслано за пределы республики 600-700 тыс. человек.

Форсированные темпы коллективизации вызывали массовое недовольство крестьян, выливавшееся в вооруженные антисоветские выступления, которых только с января по апрель 1930 года в БССР было зарегистрировано 520. Крестьяне не имели материального стимула к вступлению в сельхозартели, где скот и инвентарь обобществлялись бесплатно. Поэтому многие крестьяне перед тем, как вступить в колхоз-артель, забивали скот, уничтожали семена, корма.

Обострившаяся ситуация в деревне вынудила руководство ВКП(б) принять срочные меры. 2 марта 1930 года в газете "Правда" была напечатана статья И.В.Сталина "Головокружение от успехов", где осуждалась практика принудительной коллективизации.

Начался массовый отток крестьян из колхозов. К июню 1930 года процент коллективизации снизился в БССР с 58 до 11, а обобществленной пахотной земли - с 66 до 15. Уходя из колхозов, крестьяне забирали свой скот, инвентарь, фураж. В результате часть колхозов распалась.

Первая в БССР машинно-тракторная станция (МТС). 1932 год

Новая волна коллективизации была связана с распространением машинно-тракторных станции (МТС), предоставлявших трактора и другую технику колхозам для ведения сельскохозяйственных работ. Именно они, по мнению руководства ВКП(б), должны были убедить крестьянские массы в преимуществах социалистического способа производства, основанного на коллективном труде. Первая в Беларуси Койдановская МТС была создана весной 1930 года, а к 1937 году их было уже 200 по всей стране.

Внедрение коллективных форм хозяйствования не улучшало благосостояния сельских жителей. В 1930 году для учета и оплаты труда в колхозах были введены так называемые трудодни, которые еженедельно отмечались в трудовой книжке работника. В конце года, после расчетов с государством, оставшуюся продукцию распределяли среди членов колхоза в зависимости от количества отработанных ими трудодней. Распределение происходило главным образом в натуральной форме, поскольку правительство и колхозцентр запретили использовать денежную форму оплаты труда в колхозах. Так как работники получали скудное вознаграждение, основным источником их существования было собственное приусадебное хозяйство.

Сельхозартель им. Чапаева Гродненской области. На первый весенний сев. 1940 год

В годы второй пятилетки (1933-1937) состояние сельского хозяйства БССР постепенно улучшалось: в колхозах и совхозах вводились многочисленные севообороты, развивалось животноводство, применялась новая агротехника. Активно проводилась мелиорация болот и заболоченных угодий. За этот период было осушено 60 тыс. га болот, в результате чего посевные площади колхозов увеличились на 67,1%.

К концу 1937 года в колхозах состояло 685 тыс. бывших единоличных крестьянских хозяйств, или 87,5% от их общего числа. Накануне Великой Отечественной войны коллективизация в БССР была в основном завершена: во всех областях республики степень объединения хозяйств достигла 93,4%, а посевной площади - 96,2%.-0-