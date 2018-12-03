ДОСЬЕ: 100 лет БССР: послевоенное восстановление

Великая Победа значительно укрепила международный авторитет Советского Союза. БССР в числе других государств в 1945 году стала одной из основательниц ООН, вместе с делегацией СССР выступала за укрепление международной безопасности, обеспечение мирного развития для всех стран.

Несмотря на благоприятную внешнеполитическую ситуацию и внутреннюю общественно-политическую стабильность, республика переживала тяжелые времена. В результате войны и оккупации Беларусь понесла огромные людские и материальные потери. Было разрушено 209 из 270 городов и райцентров, 9200 сел и деревень, более 10 тыс. предприятий. Враг уничтожил свыше половины национального богатства республики. По состоянию экономического развития БССР была отброшена к уровню 1928 года, а по таким важнейшим отраслям как промышленность и энергетика - к показателям 1913 года. В освобожденной республике действовало лишь 2% довоенных энергетических мощностей, значительные потери понесли транспорт, сельское хозяйство.

Рабочие Бобруйского станкостроительного завода имени Ленина восстанавливают свой завод. 1944 год

Для скорейшего возрождения БССР требовалось в кратчайшие сроки ликвидировать последствия войны, восстановить народное хозяйство и обеспечить нормальные условия жизни населения. Первые шаги были предприняты сразу после изгнания захватчиков из восточных районов республики в сентябре 1943 года. Война еще продолжалась, и значительная часть средств направлялась союзным руководством на нужды фронта. В первую очередь восстанавливались предприятия оборонного значения и те, что снабжали население предметами первой необходимости. В мае 1944 года были введены в строй гомельские паровозоремонтный и кирпичный заводы, в августе - завод "Гомсельмаш". Через месяц после освобождения Минска начали выпускать продукцию 13 столичных предприятий.

Со второго полугодия 1944 года в БССР стали работать 72 электростанции. К маю 1945 года в республике функционировало 12 тыс. промышленных объектов, из них 8 тыс. фабрик и заводов, 4 тыс. артелей и мастерских. К февралю 1946 года было восстановлено более 10 тыс. км железных дорог, 1735 мостов.

В первую послевоенную пятилетку (1946-1950) главной задачей стало достижение довоенного уровня экономики и дальнейшее ее развитие. Интенсивно росли производственные объемы тяжелой индустрии, энергетики, зачастую в ущерб легкой и пищевой промышленности. К концу 1950 года промышленность БССР по объему валовой продукции превысила довоенной уровень на 15%, а в западных областях Беларуси - почти в 2 раза. Ведущей отраслью становилось машиностроение: в 1950 году автозавод дал народному хозяйству около 2,4 тыс. автомобилей, велосипедный завод выпустил 70 тыс. велосипедов, тракторный - первые 36 машин.

Отправка тракторов с Минского тракторного завода. 1954 год

Более сложным и противоречивым было восстановление сельского хозяйства. За годы оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, резко сократилось поголовье скота. После войны в аграрном секторе было задействовано менее половины довоенного числа колхозников, фактически это были только женщины, подростки и старики. Даже к 1950 году многие показатели развития сельского хозяйства были ниже довоенных. Так, по сравнению с довоенным уровнем посевные площади составляли 99,3%, поголовье крупного рогатого скота - 96,5%, лошадей - 62%, свиней - 64,7%. Сознавая, что сельское хозяйство Беларуси находится в тяжелом положении, Совет Министров СССР постановил выделить республике материальную помощь: в страну направлялось зерно, скот, всевозможная техника.

Постепенно Беларусь оправлялась от тяжелых последствий войны. В 1947 году была отменена карточная система распределения продуктов, снизилась цена на ряд промышленных и продовольственных товаров. В 1949 году завершилось переселение людей из землянок в благоустроенные дома, хотя жилищная проблема оставалась достаточно острой.

Пятый пятилетний план развития народного хозяйства БССР (1951-1955) предусматривал повышение материального и культурного уровня жизни населения, активное включение республики в научно-техническую революцию. В этот период был изменен курс развития народнохозяйственного комплекса в сторону производства товаров народного потребления, увеличения капиталовложений в легкую, пищевую промышленность, аграрный сектор. Это позволило почти вдвое увеличить выпуск товаров народного потребления. Улучшилось и положение сельского хозяйства: с середины 1950-х годов оно впервые за послевоенные годы стало рентабельным.

Сборка 25-тонных МАЗов. 1956 год

В 1951-1955 годах в Беларуси вошло в строй 150 крупных промышленных предприятий и более 200 средних и мелких. В их числе были Минские подшипниковый и часовой заводы, радиозавод, завод отопительного оборудования, камвольный комбинат, завод швейных машин в Орше, сахарный завод в Скиделе, Витебская шелкоткацкая фабрика и другие. За годы пятилетки валовой объем промышленной продукции увеличился более чем вдвое, при этом продолжался преимущественный рост тяжелой индустрии. Производство грузовых автомобилей увеличилось в 5,4 раза, металлообрабатывающих станков - в 2,4 раза, электроэнергии - в 2,5 раза. По производству торфа, льняных тканей, льноволокна, фанеры БССР заняла 2-е место в Советском Союзе.

После войны начала активно налаживаться социальная инфраструктура. Уже к 1949 году полностью была восстановлена сеть учреждений здравоохранения, которые обеспечивались необходимым медицинским оборудованием. За короткий срок было создано 252 детских дома, в них воспитывались около 27 тыс. детей. Им предоставлялось горячее питание, бесплатно выдавалась одежда и обувь. Более 31 тыс. сирот разместили в семьях.

Война и оккупация пагубно отразились на состоянии науки и культуры в БССР. Необходимо было, в первую очередь, восстановить систему народного образования. Темпы были стремительные: к 1951 году в республике насчитывалось свыше 12,7 тыс. школ, в том числе 230 школ рабочей и 714 сельской молодежи. Посильную помощь оказывали БССР братские советские республики: направляли в страну рабочие кадры, выделяли оборудование для школ, учебную литературу.

В читальном зале библиотеки им. Ленина. 1954 год

Первое время особенно острой была проблема нехватки педагогов. Отчасти она была решена, когда в школы из эвакуации вернулись 4980 учителей, а также 6840 демобилизованных учителей-фронтовиков. Постепенно учительский состав улучшался: если в 1944-1945 учебном году в школах Беларуси работало лишь 19,7% учителей с высшим и неполным высшим образованием, то в 1955-1956 учебном году такое образование имели около 50% педагогов.

Важным нововведением стал переход к всеобщему обязательному семилетнему образованию, который в основном был закончен к середине 1950-х. В это же время был осуществлен перевод преподавания на двуязычную основу: занятия в школах велись на русском и белорусском языках.

Что касается высшего образования в БССР, то в 1945 году из 25 довоенных вузов в республике работало 22. К концу 1940-х годов появились новые высшие учебные заведения. В Минске открылись театральный и лесотехнический институты, педагогический институт иностранных языков. Также были основаны Брестский педагогический институт, Гродненский педагогический институт, Гродненский сельскохозяйственный институт, Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта в Гомеле.

Минск в середине ХХ века. Академия наук БССР. 1960 год

После освобождения Минска возобновилась работа Академии наук БССР. Уже в 1945 году действовало 8 академических институтов, к началу 1950-х годов - 20 научно-исследовательских институтов. В них работало 500 сотрудников, в том числе 51 доктор наук и 139 кандидатов наук. Расширялись направления научных исследований: далеко за пределами Беларуси были известны имена ученых А.Р.Жебрака (генетик), Н.И.Гращенкова (физиолог), С.И.Губкина (физик), Г.Ф.Александрова (философ), В.Н.Перцева (историк) и других.

Середина 1950-х ознаменовалась началом научно-технической революции, которая открывала возможности комплексной автоматизации производства, использования электронно-вычислительных машин (ЭВМ), новых источников энергии, материалов. На основе решений Пленума ЦК КПСС в годы шестой пятилетки (1956-1960) в БССР ускоренными темпами происходило внедрение в народное хозяйство новейших достижений науки и техники.

В 1959-1965 годах ускоренными темпами развивались приборостроение, электроника, радиоэлектроника, машиностроение. Была введена в строй Березовская электростанция, что дало возможность создать единую Белорусскую энергосистему. Начали работу Первый калийный комбинат в Солигорске, Гродненский азотнотуковый, Полоцкий нефтеперерабатывающий заводы и ряд других крупных предприятий.

Березовская ГРЭС. 1962 год

Со временем значительно улучшилось положение аграрного сектора. Этому способствовали решения, принятые в сентябре 1953 года на Пленуме ЦК КПСС, который определил меры по экономическому укреплению сельского хозяйства, повышению самостоятельности колхозов и совхозов, материальной заинтересованности крестьян. В результате повысилось благосостояние хозяйств, возросло производство сельхозпродукции.

Преодолев трудности послевоенного периода, экономика БССР начала активно развиваться. В годы восьмой пятилетки (1966-1970) объем промышленной продукции увеличился в 1,8 раза, валовая продукция сельского хозяйства возросла на 45% по сравнению с показателями 1965 года.

Период с 1970 по 1985 год принято считать "застойным" для советской, в том числе и белорусской, экономики, хотя дать ему однозначную оценку непросто. С одной стороны создавались новые отрасли промышленности, вводились в строй предприятия, а с другой - падали темпы экономического роста. Реальные доходы населения увеличивались, и вместе с тем все более ощутимым становился дефицит товаров первой необходимости. Огромные средства вкладывались в новое строительство, которое нередко оставалось незавершенным.

Назрели противоречия и в сельском хозяйстве. Наряду с укреплением материально-технической базы колхозов и совхозов, развитие сельскохозяйственного производства замедлилось, росло количество нерентабельных хозяйств. Аграрная проблема осталась нерешенной, несмотря на то что изменилась система управления сельским хозяйством, создавались агропромышленные комплексы, в сельское хозяйство вкладывались огромные средства.

Уборка озимых в совхозе "Луч" Копыльского района. 1968 год

Среди достижений послевоенных десятилетий стоит отметить значительные успехи белорусской науки. За 1956-1985 годы число научных учреждений увеличилось с 76 до 167, главным из них по-прежнему являлась Академия наук БССР. Количество ученых БССР к 1985 году составило более 42 тыс. человек, среди них 13 тыс. кандидатов наук и более 1 тыс. докторов наук. По ряду направлений белорусские специалисты занимали лидирующие позиции в СССР, в частности, в порошковой металлургии, технической кибернетике, физике атомных реакторов. С 1965 по 1985 год ученые Беларуси получили 26 Государственных премий СССР, 57 Государственных премий БССР.

Огромный вклад в культуру внесли выдающиеся деятели искусств БССР. После Великой Отечественной войны в белорусскую литературу пришла плеяда талантливых авторов, чьи произведения впоследствии стали классическими: А.Кулешов, М.Танк, П.Бровка, М.Лыньков, И.Мележ, В.Быков, И.Шамякин и другие. Их книги издавались массовыми тиражами, широко переводились и распространялись за пределами республики. Сокровищницу музыкального искусства пополнили творения таких мастеров, как Н.Аладов, А.Богатырев, Г.Пукст, В.Оловников. Небывалого творческого подъема достиг белорусский театр и кинематограф. Изобразительное искусство было представлено такими талантами, как В.Волков, В.Цвирко, З.Азгур, А.Бембель, А.Глебов и другие.

Преодолев трудности послевоенного восстановления, БССР в течение последующих десятилетий стала экономически и культурно развитой республикой в составе СССР. В этот период был заложен прочный фундамент белорусской национальной государственности, который выдержал испытание временем, создал надежную основу строительства суверенной Республики Беларусь.-0-