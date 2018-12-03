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ДОСЬЕ: 100 лет БССР: послевоенное восстановление

Общество 03.12.2018 | 10:00
На строительстве жилых домов в рабочем поселке Минского автозавода. 1947 год
На строительстве жилых домов в рабочем поселке Минского автозавода. 1947 год
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Великая Победа значительно укрепила международный авторитет Советского Союза. БССР в числе других государств в 1945 году стала одной из основательниц ООН, вместе с делегацией СССР выступала за укрепление международной безопасности, обеспечение мирного развития для всех стран.

Несмотря на благоприятную внешнеполитическую ситуацию и внутреннюю общественно-политическую стабильность, республика переживала тяжелые времена. В результате войны и оккупации Беларусь понесла огромные людские и материальные потери. Было разрушено 209 из 270 городов и райцентров, 9200 сел и деревень, более 10 тыс. предприятий. Враг уничтожил свыше половины национального богатства республики. По состоянию экономического развития БССР была отброшена к уровню 1928 года, а по таким важнейшим отраслям как промышленность и энергетика - к показателям 1913 года. В освобожденной республике действовало лишь 2% довоенных энергетических мощностей, значительные потери понесли транспорт, сельское хозяйство.

Рабочие Бобруйского станкостроительного завода имени Ленина восстанавливают свой завод. 1944 год
Рабочие Бобруйского станкостроительного завода имени Ленина восстанавливают свой завод. 1944 год

Для скорейшего возрождения БССР требовалось в кратчайшие сроки ликвидировать последствия войны, восстановить народное хозяйство и обеспечить нормальные условия жизни населения. Первые шаги были предприняты сразу после изгнания захватчиков из восточных районов республики в сентябре 1943 года. Война еще продолжалась, и значительная часть средств направлялась союзным руководством на нужды фронта. В первую очередь восстанавливались предприятия оборонного значения и те, что снабжали население предметами первой необходимости. В мае 1944 года были введены в строй гомельские паровозоремонтный и кирпичный заводы, в августе - завод "Гомсельмаш". Через месяц после освобождения Минска начали выпускать продукцию 13 столичных предприятий.

Со второго полугодия 1944 года в БССР стали работать 72 электростанции. К маю 1945 года в республике функционировало 12 тыс. промышленных объектов, из них 8 тыс. фабрик и заводов, 4 тыс. артелей и мастерских. К февралю 1946 года было восстановлено более 10 тыс. км железных дорог, 1735 мостов.

В первую послевоенную пятилетку (1946-1950) главной задачей стало достижение довоенного уровня экономики и дальнейшее ее развитие. Интенсивно росли производственные объемы тяжелой индустрии, энергетики, зачастую в ущерб легкой и пищевой промышленности. К концу 1950 года промышленность БССР по объему валовой продукции превысила довоенной уровень на 15%, а в западных областях Беларуси - почти в 2 раза. Ведущей отраслью становилось машиностроение: в 1950 году автозавод дал народному хозяйству около 2,4 тыс. автомобилей, велосипедный завод выпустил 70 тыс. велосипедов, тракторный - первые 36 машин.

Отправка тракторов с Минского тракторного завода. 1954 год
Отправка тракторов с Минского тракторного завода. 1954 год

Более сложным и противоречивым было восстановление сельского хозяйства. За годы оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, резко сократилось поголовье скота. После войны в аграрном секторе было задействовано менее половины довоенного числа колхозников, фактически это были только женщины, подростки и старики. Даже к 1950 году многие показатели развития сельского хозяйства были ниже довоенных. Так, по сравнению с довоенным уровнем посевные площади составляли 99,3%, поголовье крупного рогатого скота - 96,5%, лошадей - 62%, свиней - 64,7%. Сознавая, что сельское хозяйство Беларуси находится в тяжелом положении, Совет Министров СССР постановил выделить республике материальную помощь: в страну направлялось зерно, скот, всевозможная техника.

Постепенно Беларусь оправлялась от тяжелых последствий войны. В 1947 году была отменена карточная система распределения продуктов, снизилась цена на ряд промышленных и продовольственных товаров. В 1949 году завершилось переселение людей из землянок в благоустроенные дома, хотя жилищная проблема оставалась достаточно острой.

Пятый пятилетний план развития народного хозяйства БССР (1951-1955) предусматривал повышение материального и культурного уровня жизни населения, активное включение республики в научно-техническую революцию. В этот период был изменен курс развития народнохозяйственного комплекса в сторону производства товаров народного потребления, увеличения капиталовложений в легкую, пищевую промышленность, аграрный сектор. Это позволило почти вдвое увеличить выпуск товаров народного потребления. Улучшилось и положение сельского хозяйства: с середины 1950-х годов оно впервые за послевоенные годы стало рентабельным.

Сборка 25-тонных МАЗов. 1956 год
Сборка 25-тонных МАЗов. 1956 год

В 1951-1955 годах в Беларуси вошло в строй 150 крупных промышленных предприятий и более 200 средних и мелких. В их числе были Минские подшипниковый и часовой заводы, радиозавод, завод отопительного оборудования, камвольный комбинат, завод швейных машин в Орше, сахарный завод в Скиделе, Витебская шелкоткацкая фабрика и другие. За годы пятилетки валовой объем промышленной продукции увеличился более чем вдвое, при этом продолжался преимущественный рост тяжелой индустрии. Производство грузовых автомобилей увеличилось в 5,4 раза, металлообрабатывающих станков - в 2,4 раза, электроэнергии - в 2,5 раза. По производству торфа, льняных тканей, льноволокна, фанеры БССР заняла 2-е место в Советском Союзе.

После войны начала активно налаживаться социальная инфраструктура. Уже к 1949 году полностью была восстановлена сеть учреждений здравоохранения, которые обеспечивались необходимым медицинским оборудованием. За короткий срок было создано 252 детских дома, в них воспитывались около 27 тыс. детей. Им предоставлялось горячее питание, бесплатно выдавалась одежда и обувь. Более 31 тыс. сирот разместили в семьях.

Война и оккупация пагубно отразились на состоянии науки и культуры в БССР. Необходимо было, в первую очередь, восстановить систему народного образования. Темпы были стремительные: к 1951 году в республике насчитывалось свыше 12,7 тыс. школ, в том числе 230 школ рабочей и 714 сельской молодежи. Посильную помощь оказывали БССР братские советские республики: направляли в страну рабочие кадры, выделяли оборудование для школ, учебную литературу.

В читальном зале библиотеки им. Ленина. 1954 год
В читальном зале библиотеки им. Ленина. 1954 год

Первое время особенно острой была проблема нехватки педагогов. Отчасти она была решена, когда в школы из эвакуации вернулись 4980 учителей, а также 6840 демобилизованных учителей-фронтовиков. Постепенно учительский состав улучшался: если в 1944-1945 учебном году в школах Беларуси работало лишь 19,7% учителей с высшим и неполным высшим образованием, то в 1955-1956 учебном году такое образование имели около 50% педагогов.

Важным нововведением стал переход к всеобщему обязательному семилетнему образованию, который в основном был закончен к середине 1950-х. В это же время был осуществлен перевод преподавания на двуязычную основу: занятия в школах велись на русском и белорусском языках.

Что касается высшего образования в БССР, то в 1945 году из 25 довоенных вузов в республике работало 22. К концу 1940-х годов появились новые высшие учебные заведения. В Минске открылись театральный и лесотехнический институты, педагогический институт иностранных языков. Также были основаны Брестский педагогический институт, Гродненский педагогический институт, Гродненский сельскохозяйственный институт, Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта в Гомеле.

Минск в середине ХХ века. Академия наук БССР. 1960 год
Минск в середине ХХ века. Академия наук БССР. 1960 год

После освобождения Минска возобновилась работа Академии наук БССР. Уже в 1945 году действовало 8 академических институтов, к началу 1950-х годов - 20 научно-исследовательских институтов. В них работало 500 сотрудников, в том числе 51 доктор наук и 139 кандидатов наук. Расширялись направления научных исследований: далеко за пределами Беларуси были известны имена ученых А.Р.Жебрака (генетик), Н.И.Гращенкова (физиолог), С.И.Губкина (физик), Г.Ф.Александрова (философ), В.Н.Перцева (историк) и других.

Середина 1950-х ознаменовалась началом научно-технической революции, которая открывала возможности комплексной автоматизации производства, использования электронно-вычислительных машин (ЭВМ), новых источников энергии, материалов. На основе решений Пленума ЦК КПСС в годы шестой пятилетки (1956-1960) в БССР ускоренными темпами происходило внедрение в народное хозяйство новейших достижений науки и техники.

В 1959-1965 годах ускоренными темпами развивались приборостроение, электроника, радиоэлектроника, машиностроение. Была введена в строй Березовская электростанция, что дало возможность создать единую Белорусскую энергосистему. Начали работу Первый калийный комбинат в Солигорске, Гродненский азотнотуковый, Полоцкий нефтеперерабатывающий заводы и ряд других крупных предприятий.

Березовская ГРЭС. 1962 год
Березовская ГРЭС. 1962 год

Со временем значительно улучшилось положение аграрного сектора. Этому способствовали решения, принятые в сентябре 1953 года на Пленуме ЦК КПСС, который определил меры по экономическому укреплению сельского хозяйства, повышению самостоятельности колхозов и совхозов, материальной заинтересованности крестьян. В результате повысилось благосостояние хозяйств, возросло производство сельхозпродукции.

Преодолев трудности послевоенного периода, экономика БССР начала активно развиваться. В годы восьмой пятилетки (1966-1970) объем промышленной продукции увеличился в 1,8 раза, валовая продукция сельского хозяйства возросла на 45% по сравнению с показателями 1965 года.

Период с 1970 по 1985 год принято считать "застойным" для советской, в том числе и белорусской, экономики, хотя дать ему однозначную оценку непросто. С одной стороны создавались новые отрасли промышленности, вводились в строй предприятия, а с другой - падали темпы экономического роста. Реальные доходы населения увеличивались, и вместе с тем все более ощутимым становился дефицит товаров первой необходимости. Огромные средства вкладывались в новое строительство, которое нередко оставалось незавершенным.

Назрели противоречия и в сельском хозяйстве. Наряду с укреплением материально-технической базы колхозов и совхозов, развитие сельскохозяйственного производства замедлилось, росло количество нерентабельных хозяйств. Аграрная проблема осталась нерешенной, несмотря на то что изменилась система управления сельским хозяйством, создавались агропромышленные комплексы, в сельское хозяйство вкладывались огромные средства.

Уборка озимых в совхозе "Луч" Копыльского района. 1968 год
Уборка озимых в совхозе "Луч" Копыльского района. 1968 год

Среди достижений послевоенных десятилетий стоит отметить значительные успехи белорусской науки. За 1956-1985 годы число научных учреждений увеличилось с 76 до 167, главным из них по-прежнему являлась Академия наук БССР. Количество ученых БССР к 1985 году составило более 42 тыс. человек, среди них 13 тыс. кандидатов наук и более 1 тыс. докторов наук. По ряду направлений белорусские специалисты занимали лидирующие позиции в СССР, в частности, в порошковой металлургии, технической кибернетике, физике атомных реакторов. С 1965 по 1985 год ученые Беларуси получили 26 Государственных премий СССР, 57 Государственных премий БССР.

Огромный вклад в культуру внесли выдающиеся деятели искусств БССР. После Великой Отечественной войны в белорусскую литературу пришла плеяда талантливых авторов, чьи произведения впоследствии стали классическими: А.Кулешов, М.Танк, П.Бровка, М.Лыньков, И.Мележ, В.Быков, И.Шамякин и другие. Их книги издавались массовыми тиражами, широко переводились и распространялись за пределами республики. Сокровищницу музыкального искусства пополнили творения таких мастеров, как Н.Аладов, А.Богатырев, Г.Пукст, В.Оловников. Небывалого творческого подъема достиг белорусский театр и кинематограф. Изобразительное искусство было представлено такими талантами, как В.Волков, В.Цвирко, З.Азгур, А.Бембель, А.Глебов и другие.

Преодолев трудности послевоенного восстановления, БССР в течение последующих десятилетий стала экономически и культурно развитой республикой в составе СССР. В этот период был заложен прочный фундамент белорусской национальной государственности, который выдержал испытание временем, создал надежную основу строительства суверенной Республики Беларусь.-0-

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