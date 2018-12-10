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ДОСЬЕ: 100 лет БССР: распад СССР и образование Республики Беларусь

Общество 10.12.2018 | 10:13
Главы 11 государств после подписания соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Алма-Ата, 21 декабря 1991 года
Главы 11 государств после подписания соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Алма-Ата, 21 декабря 1991 года
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Во второй половине 1980-х - начале 1990-х годов в экономике и политической жизни СССР наметились кризисные явления, которые не могли не отразиться на положении союзных республик. В этот период народное хозяйство БССР развивалось крайне противоречиво. Наряду с ростом экономического потенциала республики, незначительным дефицитом бюджета, относительным равновесием потребительского рынка наблюдалось снижение основных экономических показателей. Советская система централизации хозяйства обнаруживала свою несостоятельность: устаревшая модель управления не соответствовала новым требованиям и экономическим интересам государства, начались конфликты между центром и регионами. Это привело к падению темпов экономического развития по всему Советскому Союзу.

В БССР, как и в других союзных республиках, наблюдались признаки кризисной ситуации. Многие предприятия простаивали по причине недопоставки сырья, комплектующих из других районов СССР, а также административных ошибок руководства. Начала расти инфляция - впервые в мирное время в БССР стали вводиться талоны на продукты и некоторые товары долговременного пользования. В связи с этим увеличивалось недовольство населения. В 1986 году тяжелым ударом для страны стала Чернобыльская катастрофа, обернувшаяся серьезными последствиями для здоровья населения, экологии и экономики Беларуси.

Бутерброд 1990-х. Ноябрь 1990 года
Бутерброд 1990-х. Ноябрь 1990 года

Чтобы смягчить последствия кризиса 5 декабря 1989 года Верховный Совет республики принял по предложению правительства постановление "О первоочередных мерах по переходу Белорусской ССР с 1990 г. на новые условия хозяйствования на основе самоуправления и самофинансирования". Предполагалось, что при рациональном использовании региональных факторов можно будет повысить эффективность производства, задействовав хозяйственные ресурсы страны на пользу местному населению. Но в условиях, когда две трети министерств и государственных комитетов оставались по-прежнему союзно-республиканскими, осуществить этот план на практике было невозможно. В дальнейшем непоследовательные, половинчатые меры властей не оказывали желаемого эффекта и не способствовали улучшению экономической ситуации.

На фоне экономического кризиса в Советском Союзе назревали масштабные общественно-политические преобразования. Апрельский пленум ЦК КПСС 1985 года и XXVII съезд партии в 1986 году провозгласили политику перестройки, определив ее как реформирование экономической и политической системы, социальной и культурной сфер жизни, создание правового государства. В 1987 году под воздействием масс КПСС вынуждена была согласиться на признание идеологического плюрализма, а в 1988 году - политического. В результате политики гласности хлынул поток информации ранее недоступной населению, развернулась полемика о путях обновления социализма. В обществе получила распространение идея о невозможности экономических преобразований без политической реформы.

В конце 1988 года были внесены изменения в Конституцию СССР 1977 года и принят закон "О выборах народных депутатов СССР", согласно которому впервые вводился институт выборов депутатов на альтернативной основе. 26 марта 1989 года состоялись первые в истории альтернативные выборы в Верховный Совет СССР. Вскоре после этого Председателем Верховного Совета, а впоследствии первым и единственным президентом СССР стал М.С. Горбачев.

М.Горбачев беседует с жителями районного центра Ветка Гомельской области. Февраль 1991 года
М.Горбачев беседует с жителями районного центра Ветка Гомельской области. Февраль 1991 года

Позднее, весной 1990 года, парламентские выборы прошли в ряде советских республик. Беларусь не стала исключением: 4 марта 1990 года в соответствии с новым законом "О выборах народных депутатов Белорусской ССР" состоялись выборы в Верховный Совет и местные Советы БССР. В это же время Прибалтийские республики, в парламенты которых вошли многочисленные представители национально-демократических движений, инициировали вопрос об отделении от СССР. Первыми из Советского Союза вышли Литовская ССР и Грузинская ССР.

Оставшиеся союзные республики попытались реформировать государственное устройство: Верховный Совет СССР законодательно предоставил им гарантии экономической самостоятельности. РСФСР первой приняла Декларацию о суверенитете, вслед за ней такие же декларации приняли и другие союзные республики, в том числе и Белорусская ССР 27 июля 1990 года. Таким образом, на территории Беларуси было провозглашено верховенство Конституции БССР и ее законов.

Суверенизация союзных республик подрывала единство СССР, в связи с чем руководство страны в ноябре 1990 года предложило проект нового союзного договора. На IV съезде народных депутатов СССР в декабре 1990 года было принято решение о проведении 17 марта 1991 года референдума по вопросу о дальнейшей судьбе СССР. На той территории Советского Союза, где референдум проводился, участие в голосовании приняли 80% избирателей. За сохранение Союза высказались 76,4% голосовавших, против - 21,7%.

Очередь в коммерческий магазин. Минск, 1990 год
Очередь в коммерческий магазин. Минск, 1990 год

Подписание нового союзного договора, который признавал приоритет республик, но сохранял СССР как единое государство, было назначено на 20 августа 1991 года. Однако группа высших партийных и государственных руководителей СССР, не соглашаясь с проектом договора из-за ослабления роли союзного центра, 19 августа 1991 года в Москве объявила о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), о переходе к нему всей полноты власти и введении в ряде регионов СССР чрезвычайного положения. Эти действия вызвали отрицательную реакцию руководства РСФСР и других союзных республик. В результате правительства и Верховные Советы союзных республик окончательно взяли курс на независимость.

На внеочередной сессии Верховного Совета БССР 25-26 августа 1991 года был принят закон "О придании статуса конституционного закона Декларации Верховного Совета БССР о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики" и постановление об обеспечении политической и экономической самостоятельности БССР. Верховный Совет республики 19 сентября 1991 года подписал закон, согласно которому название Белорусская ССР упразднялось и вводилось новое - Республика Беларусь. Вместе с тем была утверждена и новая государственная символика.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще в правительственной резиденции Вискули руководители Беларуси, России и Украины подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) со штаб-квартирой в Минске. Документ также констатировал, что "Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование". При этом участники соглашения обязывались развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в различных сферах, включая политику, экономику, торговлю, культуру, науку, здравоохранение, а также содействовать широкому информационному обмену.

Подписание документов о создании СНГ главами России, Беларуси, Украины. Вискули, 1991 год
Подписание документов о создании СНГ главами России, Беларуси, Украины. Вискули, 1991 год

21 декабря 1991 года в Алма-Ате (ныне - Алматы) руководители 11 независимых государств, бывших республик СССР, за исключением Грузии и государств Прибалтики, подписали протокол, в соответствии с которым они выступили в качестве основателей СНГ на абсолютно равноправных началах. В принятой декларации отмечалось, что с образованием Содружества Независимых Государств Советский Союз "прекращает свое существование". Одновременно было подписано соглашение о координационных институтах Содружества, которыми стали Совет глав государств и Совет глав правительств.

Верховный Совет Республики Беларусь 10 декабря 1991 года принял постановление "О денонсации Договора 1922 года об образовании Союза Советских Социалистических Республик" и ратифицировал соглашение об образовании Содружества Независимых Государств. С этого момента Республика Беларусь получила реальную возможность строить собственную независимую государственность.

Демократические преобразования в республике требовали изменения конституционных основ государственного строя. С принятием 15 марта 1994 года Верховным Советом новой Конституции Беларусь провозглашалась унитарным демократическим социальным правовым государством, которое владеет верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет свою внутреннюю и внешнюю политику. Власть подразделялась на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. В государстве вводилась президентская форма правления, провозглашались права и свободы граждан.

Первые выборы Президента суверенной Республики Беларусь состоялись 10 июля 1994 года. В результате из шести кандидатов победителем стал депутат А.Г. Лукашенко, за которого во втором туре проголосовало более 81% избирателей. Президент реформировал государственные структуры, создал подчиняющуюся ему непосредственно вертикаль власти, включающую распорядительные и исполнительные органы в центре и на местах.

Республиканский референдум. 24 ноября 1996 года
Республиканский референдум. 24 ноября 1996 года

В ноябре 1996 года по инициативе Президента состоялся всенародный референдум, по итогам которого была принята новая редакция Конституции. В соответствии с ней органы власти были реорганизованы: высшим законодательным и представительным органом стал парламент - Национальное собрание, состоящее из Совета Республики и Палаты представителей, исполнительным - Совет Министров. На Советы депутатов, начиная с городских и районных, было возложено местное управление и самоуправление.

После распада СССР Беларуси пришлось долго преодолевать кризис экономики. В декабре 1991 года молодая республика столкнулась со множеством трудностей, обусловленных разрывом прежних экономических связей между союзными странами. Беларусь из "сборочного цеха" Советского Союза превратилась в суверенное государство, и все экономические проблемы теперь нужно было решать самостоятельно. В этот период начался спад в экономике страны: резко сократились инвестиции в основной капитал, снижался уровень жизни населения, увеличивалась инфляция, росли цены, поднимался уровень безработицы. При этом официальная внешняя задолженность в 1991-1995 годах увеличилась почти в 4 раза и составила половину ВВП.

В 1994 году была утверждена "Программа неотложных мер по выходу экономики Республики Беларусь из кризиса", благодаря которой удалось замедлить рост инфляции и потребительских цен. Правительство республики во второй половине 1990-х годов отказалось от политики "шоковой терапии" и перешло к созданию белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики. Это позволило реанимировать белорусскую систему народного хозяйства. С принятием в 1996 году Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2010 года и некоторых других основополагающих документов были определены основные направления дальнейшего социально-экономического развития страны.

Республика Беларусь одной из первых в СНГ преодолела последствия экономического кризиса, вызванного распадом СССР, и заняла лидирующие позиции в темпах наращивания экономического и социального потенциала. Страна добилась несомненных успехов в проведении социальной политики, избежав при этом многих издержек переходного периода. Руководству страны удалось обеспечить нормальное функционирование систем образования и здравоохранения, наладить качественную инфраструктуру. Менее чем за 30 лет своей суверенной истории Республика Беларусь превратилась в молодую, динамично развивающуюся европейскую страну, активно представляющую свои интересы на международной арене.-0-

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