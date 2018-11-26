ДОСЬЕ: 100 лет БССР: в годы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война стала одной из самых значимых страниц в истории Беларуси. Небывалая по своим масштабам и ожесточенности битва советского народа против немецко-фашистских захватчиков обернулась для БССР тяжелейшим испытанием. Однако белорусский народ достойно выдержал этот удар, отстояв перед врагом свое право на жизнь.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. В удар по советским войскам Германия вложила основную мощь вермахта, развернув против Советского Союза в первом эшелоне 77% своих пехотных дивизий, 90% танковых, 94% моторизованных дивизий и 100% самолетов, оставив в резерве до 12% имевшихся сил и средств. Вторгшиеся в СССР вооруженные силы Германии и ее сателлитов в целом насчитывали 5,5 млн человек, 47,2 тыс. орудий и минометов, 4300 танков и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов. Советские Вооруженные Силы в пяти западных военных округах на момент вражеского вторжения имели 166 дивизий и 9 бригад (около 2,6 млн человек), 37,5 тыс. орудий и минометов, 1457 танков и 1570 самолетов новых типов.

Вперед, на врага! Великая Отечественная война. 1941 год

На территорию Беларуси начала наступление немецкая группа армий "Центр" под командованием генерала-фельдмаршала Теодора фон Бока. В ее состав входили 4-я и 9-я полевые армии, 2-я и 3-я танковые группы - всего 50 дивизий, а также 2 моторизованные бригады. Поддержку сухопутным войскам оказывал 2-й воздушный флот - 1600 боевых самолетов.

С первых дней войны территория республики превратилась в арену жестокого противостояния немецких войск и Красной Армии. Ожесточенные бои завязались на Западном фронте (командующий - генерал армии Д.Г.Павлов), который прикрывал территорию Беларуси. В его состав входили 3-я армия генерал-лейтенанта В.И.Кузнецова, 10-я армия под командованием генерал-майора К.Д.Голубева, 4-я армия генерал-майора А.А.Коробкова, 13-я армия генерал-лейтенанта П.М.Филатова.

Первыми удар врага приняли пограничники и передовые подразделения войск прикрытия. Западную границу СССР на территории Беларуси в то время охраняли заставы четырех погранотрядов Белорусского пограничного округа: 86-го (Августовского), 87-го (Ломжинского), 88-го (Шепетовского) и 17-го Краснознаменного (Брестского). В целом к началу Великой Отечественной войны в Белорусском пограничном округе насчитывалось 13392 человека. Оказавшись вследствие внезапности нападения в исключительно тяжелых условиях, бойцы и командиры пограничных войск демонстрировали выдающиеся примеры мужества и выдержки. Их стойкость нарушила планы германского командования, которое выделяло на подавление пограничных застав 30 минут, тогда как защитники держались от нескольких часов до нескольких суток.

Защитники Брестской крепости. Бойцы 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. 1941 год

В историю Великой Отечественной войны навсегда вошел подвиг героев Брестской крепости. В момент нападения на территории цитадели находились, по разным данным, от 3 до 8 тыс. советских бойцов, в числе которых были представители более чем 30 национальностей СССР. Гарнизон крепости, находясь в полном окружении, более двух недель сковывал полнокровную 17-тысячную пехотную дивизию врага, поддерживаемую танками, артиллерией и авиацией.

С первых часов войны положение советских бойцов было крайне тяжелым: мощные атаки противника сопровождались большими людскими потерями в рядах Красной Армии, а также утратой техники и вооружения. Положение усугублялось тем, что войска, сражавшиеся на территории Беларуси, с первого дня войны оказались практически без воздушного прикрытия: германская авиация 22 июня уничтожила наиболее боеспособную часть военно-воздушных сил Западного фронта - 738 самолетов. Все это дало возможность немецким войскам на многих участках быстро преодолеть сопротивление и устремиться вперед.

Уже 25 июня начались бои за Минск, которые к концу следующего дня переросли в ожесточенное сражение. Город, переживший 24 июня массированные бомбардировки, был почти полностью разрушен, но не спешил сдаться на милость врага. Оборона Минска велась с 25 по 28 июня войсками 44-го (комдив В.А.Юшкевич) и 2-го (генерал-майор А.Н.Ермаков) стрелковых корпусов 13-й армии Западного фронта.

В бою под Минском. Июнь 1941 года

В небе над Минском мужественно сражались советские летчики. 26 июня 1941 года экипаж капитана Н.Ф.Гастелло принял решение направить свой подбитый самолет на скопления вражеской техники. За время оборонительных боев в Беларуси этот подвиг повторили многие советские летчики.

Силы были неравные. Мужественно оборонявшиеся войска 13-й армии не смогли удержать столицу Беларуси. Во второй половине дня 28 июня фашистские танки ворвались в Минск. Бои продолжались на улицах горящего города.

Значительные потери, понесенные немецко-фашистскими войсками в боях под Минском, сказались на темпах их продвижения к Днепру. Оборонительные бои под Минском способствовали срыву гитлеровского плана "молниеносной войны".

В июне-августе 1941 года войска Красной Армии вели тяжелые оборонительные бои, сдерживая наступление гитлеровских войск на важнейшем направлении - Московском, пролегавшем по землям Беларуси. Оказавшись в зоне военных действий, большинство белорусов активно выступило на защиту Родины: многие по мобилизации и добровольно уходили на фронт, вступали в ряды народного ополчения, истребительных батальонов.

До последнего патрона. 1941 год

Чрезвычайно напряженными были бои на реке Днепр, особенно в районе Могилева. Город до 27 июля обороняли 172-я дивизия генерал-майора М.Т.Романова и отряды ополченцев. Беспримерную стойкость и героизм проявили воины 388-го стрелкового полка под командованием С.Ф.Кутепова в ожесточенных сражениях на Буйничском поле. В оперативных сводках гитлеровцы называли защитников днепровского рубежа "фанатичным противником", отмечая, что каждую стрелковую ячейку, каждую противотанковую и артиллерийскую позицию, каждый дом немецким солдатам приходилось брать с боем.

Упорно обороняя юго-восточные районы БССР, советские войска значительно задержали продвижение врага к Москве. Однако, терпя поражение за поражением, Красная Армия отступала, и уже 4 сентября 1941 года был сдан последний белорусский райцентр Лельчицы. На всей территории БССР установился фашистский оккупационный режим.

Согласно планам немецкого командования, белорусские земли должны были стать надежным тылом гитлеровской армии, а впоследствии - колонией Германии. Стремясь ликвидировать белорусскую национальную государственность, немецкие власти включили территорию БССР отдельными частями в состав различных оккупационных административных и военно-административных образований. В генеральный округ "Беларусь", включенный в рейхскомиссариат "Остланд", вошло менее трети территории БССР. Южные районы страны были присоединены к рейхскомиссариату "Украина", часть территорий отошла к округам "Белосток" и "Литва". Территория Витебской, Могилевской, большая часть Гомельской, отдельные районы Минской и Полесской областей вошли в тыловой район группы армий "Центр", где власть принадлежала немецко-фашистскому военному командованию и полиции.

Целыми деревнями уходили крестьяне к партизанам. 1942 год

Главным средством насаждения своего "нового порядка" нацисты избрали политику геноцида и массового террора. Концлагеря, тюрьмы, гетто действовали практически в каждом районе Беларуси. Всего в пределах республики было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто. Только в одном Тростенецком лагере погибли 206,5 тыс. человек. Во время карательных операций за годы войны гитлеровцы сожгли и разрушили 209 городов и райцентров, 9200 деревень.

Белорусский народ не желал покориться оккупантам. Захватчикам пришлось столкнуться со всевозможными формами сопротивления - партизанским движением, подпольной борьбой, организованным саботажем.

Партизанское движение, которым руководил Центральный комитет Компартии Беларуси, приобрело на белорусских землях необычайный размах. В числе первых в Беларуси стали действовать партизанские отряды под командованием В.З.Коржа, Ф.И.Павловского и Т.П.Бумажкова, М.Ф.Шмырева (Батьки Миная). Павловскому и Бумажкову первым среди советских партизан было присвоено звание Героя Советского Союза.

Партизаны ведут минометный огонь по немецкому гарнизону. 1942 год

В мае 1942 года для централизации управления партизанским движением при Ставке Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения во главе с П.К.Пономаренко, а через несколько месяцев - Белорусский штаб партизанского движения, который возглавил П.З.Калинин.

Особенно тесная связь партизан с населением существовала в партизанских зонах. Первая такая зона возникла осенью 1941 года. В партизанских зонах действовали комитеты партии, функционировали органы советской власти, координировалась вся военно-политическая и хозяйственная деятельность, поддерживалась устойчивая связь с "Большой землей". К концу 1943 года было создано около 20 таких зон, занимавших в целом свыше 50 тыс. кв.км белорусской территории. Наиболее известные - Октябрьско-Любанская, Суражская, Ивенецко-Налибокская, Россоно-Освейская, Сенненско-Оршанская, Полоцко-Лепельская, Борисовско-Бегомльская, а также самая крупная по числу воевавших в ней народных мстителей и взятого ими под свою защиту гражданского населения - Кличевская партизанская зона. К 1943 году сопротивление гитлеровским захватчикам на оккупированной территории приобрело всенародный размах.

Беларусь прославилась как страна классической партизанской войны. За три года борьбы в тылу врага, с июня 1941 года по июль 1944 года, партизаны и подпольщики убили и ранили около полумиллиона немецких оккупантов и их пособников, пустили под откос 11128 вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 948 штабов и гарнизонов врага, подбили 1355 танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий разного калибра, 939 военных складов.

Бойцы партизанского отряда имени Суворова принимают присягу. 1943 год

Огромный вклад в борьбу с захватчиками внесли белорусские подпольщики. Широкая сеть подполья действовала во всех областных и большинстве районных центров республики, в деревнях, селах.

Одним из наиболее многочисленных и действенных было подполье Витебщины, включавшее свыше 200 организаций и групп. Среди подпольщиков области - Герои Советского Союза К.С.Заслонов, В.З.Хоружая, П.М.Машеров.

Активную деятельность развернуло Минское подполье, в составе которого сражались более 9 тыс. человек. Несмотря на террор, репрессии, показательные казни, минские патриоты продолжали сопротивляться врагу. На счету минских подпольщиков более полутора тысяч диверсий, в том числе и ликвидация генерального комиссара округа "Беларусь" В.Кубе. За эту операцию подпольщицы Е.Г.Мазаник, М.Б.Осипова и партизанская разведчица Н.В.Троян были удостоены звания Героя Советского Союза.

Член брестского подполья Василий Нестеренко в ночь под новый 1943 год готовится к выполнению боевого задания. 1942 год

Белорусские партизаны и подпольщики вели также идеологическую борьбу против нацизма. Разоблачение античеловеческой сущности фашистского режима стало одной из важнейших задач подпольной печати, партизанских политработников. Всего в годы оккупации на территории БССР издавались 162 подпольные партийные и комсомольские газеты.

Освобождение БССР от оккупантов стало возможным лишь после победных сражений под Москвой, Сталинградом, Курской битвы, переломивших ход войны в пользу советской армии. Осенью 1943 года Красная Армия начала стратегическое наступление, в результате чего 23 сентября был освобожден первый райцентр Беларуси - городской поселок Комарин. В результате кровопролитных боев советским войскам удалось освободить часть белорусских земель, однако освобождению препятствовало отчаянное сопротивление врага.

Летом 1944 года, когда Красная Армия уже прочно удерживала стратегическую инициативу, была предпринята белорусская наступательная операция "Багратион". Руководили ею Маршалы Советского Союза А.М.Василевский и Г.К.Жуков. По своим масштабам операция стала одной из крупнейших во Второй мировой войне: были задействованы более 2 млн человек, свыше 31 тыс. орудий и минометов, 5200 танков и самоходных орудий, около 5 тыс. самолетов. В результате стремительного продвижения советских войск 26 июня был освобожден Витебск, 28 июня - Могилев, 3 июля - Минск, 16 июля - Гродно, 28 июля - Брест. В ходе операции "Багратион" к августу 1944 года армии 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов при поддержке местных партизанских бригад и отрядов завершили освобождение БССР.

На улицах освобожденного Минска 3 июля 1944 года

Пережившая все ужасы оккупации БССР внесла огромный вклад в разгром фашизма. Победа в Великой Отечественной войне досталась Беларуси дорогой ценой: страна потеряла каждого третьего жителя. На фронтах Великой Отечественной сражались более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси. Войсковыми соединениями во время войны командовали 217 генералов и адмиралов - белорусов. Имена многих белорусов стали легендарными, их знали на всех фронтах. В боях под Москвой отличились Л.М.Доватор, А.И.Лизюков, П.Ф.Сыченко. В одном из боев на Курской дуге летчик А.К.Горовец сбил 9 вражеских самолетов. З.М.Туснолобова вынесла с поля боя 128 раненых бойцов. П.И.Куприянов в бою за освобождение Латвии закрыл своим телом амбразуру дзота. Уроженцы Беларуси принимали активное участие в битвах завершающего этапа Второй мировой войны, трудились в тыловых районах СССР.

Только благодаря невиданному мужеству, стойкости и самопожертвованию советского народа была достигнута победа в Великой Отечественной войне, которая позволила отстоять перед лицом врага государственность Советского Союза, в том числе и Белорусской Советской Социалистической Республики.-0-