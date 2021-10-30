ДОСЬЕ: К 100-летнему юбилею БГУ

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня вековой юбилей празднует ведущий вуз нашей страны - Белорусский государственный университет (БГУ).

Решение о создании Белорусского государственного университета было принято 25 февраля 1919 года. Однако организационные работы затянулись в связи с временной оккупацией Минска. В мае 1921 года был объявлен прием на рабочий факультет. 30 октября 1921 года состоялось торжественное собрание, посвященное началу занятий. Именно эта дата положила начало вековой истории университета. 1 ноября 1921 года начались регулярные занятия для 1390 студентов на трех факультетах - рабочем, медицинском и общественных наук.

Первым ректором БГУ был назначен историк-славист, выпускник историко-филологического факультета МГУ профессор Владимир Иванович Пичета. Он возглавлял университет 8 лет. Владимир Пичета содействовал тому, чтобы БГУ формировался как научно-образовательный центр, в котором должны создаваться научные школы. Он же создал первую научную школу по исследованию социально-экономической истории Беларуси, внедрил в БГУ традицию обучения через исследование. Не случайно выпускники университета составили кадровую основу создаваемой в те годы Академии наук.

На всех факультетах БГУ в 1921-1922 годах работали 14 профессоров, 49 преподавателей, 10 ассистентов, 5 лаборантов и заведующих кабинетами. В 1922 году из состава факультета общественных наук был образован педагогический факультет. В середине 1920-х годов в университете было создано научное общество. В феврале 1925 года университет выпустил первых молодых специалистов: 34 экономиста и 26 юристов.

В октябре 1927 года при БГУ открылась аспирантура. Осенью этого же года в центре Минска начали строить университетский городок. К 1930 году были возведены четыре учебных корпуса - для медицинского, анатомического, биологического и химического факультетов. Штат профессоров и преподавателей к этому времени значительно вырос.

Было принято постановление о создании на базе БГУ самостоятельных институтов. За короткое время в белорусской столице при активном содействии БГУ были открыты новые высшие учебные заведения: Минский медицинский институт, Высший педагогический институт, Институт народного хозяйства, Белорусский политехнический институт, Минский юридический институт.

За 10 лет своего существования БГУ стал базой для создания в республике 12 вузов и ряда НИИ. Кроме того, БГУ оказал всемерную помощь в создании в Минске Государственной библиотеки БССР, Института белорусской культуры, преобразованного в октябре 1928 года в Академию наук.

В 1934 году после преобразования факультета общественных наук в университете появились новые факультеты - исторический и географический, а в 1939 году - филологический с отделениями русского и белорусского языка и литературы.

Большим событием в жизни БГУ стало создание зоологического, геологического и историко-археологического музеев, оранжереи с ботаническим участком. В марте 1937 года Ученый совет университета получил право приема к защите докторских и кандидатских диссертаций и присуждения ученых степеней.

Накануне 20-летнего юбилея БГУ состоял из 6 факультетов и 33 кафедр. В аспирантуре занимались 60 человек, на всех факультетах обучались 1337 студентов. Работали учебно-вспомогательные подразделения: музеи, биостанции, лаборатории, фундаментальная библиотека, оранжерея.

20-й год деятельности БГУ стал годом самого сурового для него испытания. 21 июня 1941 года открылась юбилейная научная сессия, была развернута праздничная выставка, а на следующий день началась Великая Отечественная война. В первые дни войны 450 добровольцев из числа преподавателей и студентов ушли на фронт. За мужество и храбрость, проявленные в борьбе с фашистами, 12 сотрудников и студентов БГУ получили высокое звание Героя Советского Союза.

БГУ после Великой Отечественной войны

15 мая 1943 года Совнарком СССР принял постановление "О возобновлении работы Белорусского государственного университета". Место для начала занятий было определено недалеко от Москвы, на станции Сходня. В октябре 1943 года к занятиям приступили около 300 человек. Летом 1944 года, после освобождения Беларуси, студенты и преподаватели университета вернулись из Подмосковья в родной Минск. С 16 октября 1944 года занятия начались уже в белорусской столице.

В послевоенные годы в БГУ была организована подготовка геологов, почвоведов, преподавателей философии. Появлялись новые специальности и новые факультеты, продолжали формироваться новые научные школы в области естественных и гуманитарных наук. Довоенная учебно-научная и производственная база университета в основном восстановилась к 1950 году.

В 1955 году Минский юридический институт был реорганизован в юридический факультет университета. В 1957 году на 7 факультетах БГУ (в 1944 году был открыт факультет журналистики) насчитывалось 43 кафедры, на которых работали 339 сотрудников.

В 1957 году ректором университета стал выдающийся ученый-физик Антон Никифорович Севченко, с именем которого связана целая эпоха преобразований в БГУ. Университет превратился в крупнейший научно-образовательный центр СССР. Севченко создал в БГУ одну из крупнейших школ в области спектроскопии, люминесценции и лазерной физики.

Для увековечения памяти академиков Владимира Пичеты и Антона Севченко в канун 90-летия БГУ на главном корпусе и корпусе исторического факультета были открыты мемориальные доски, ежегодно за научные достижения сотрудникам университета присуждаются премии, носящие имена Пичеты и Севченко.

Начало систематических научных исследований в области вычислительной математики как в БГУ, так и в Беларуси в целом связано с открытием в университете в 1957 году кафедры вычислительной математики. Основателем кафедры и руководителем всех научных работ являлся академик АН БССР Владимир Иванович Крылов.

Последовательно изменялась структура университета. Открылся факультет прикладной математики и информатики; математический факультет был преобразован в механико-математический в связи с открытием подготовки кадров по специальности "Механика". В 1976 году физический факультет был разделен на физический и факультет радиофизики и электроники (ныне факультет радиофизики и компьютерных технологий).

Научная мысль концентрировалась в НИИ: прикладных физических проблем (открыт в 1971), физико-химических проблем (1978), ядерных проблем (1986). В 2008 году в БГУ был создан НИИ прикладных проблем математики и информатики.

Наиболее бурный этап по созданию новых научных школ университет пережил в 60-90-е годы прошлого века. За этот исторический период в университете был создан целый ряд научных школ. Это, в частности, научная школа по ядерной оптике, научная школа в области физической электроники и радиационной физики твердого тела, научная школа по математическому моделированию сложных систем, защите информации и компьютерному анализу данных, научная школа по биофизике, научная школа по радиофизике и информатике, школа по функциональному анализу и его приложениям, научная школа по лимнологии.

При поддержке государства со второй половины 90-х годов прошлого столетия Белорусский государственный университет значительно укрепил свою материально-техническую базу, обновил основные фонды, провел реорганизацию учебно-образовательного процесса и научной сферы, создал развитую инфраструктуру. Продолжала изменяться и структура университета: в 1989 году был открыт философско-экономический факультет (спустя десять лет на его базе были образованы факультет философии и социальных наук и экономический факультет), в 1995 году - факультет международных отношений, в 2003 году - Государственный институт управления и социальных технологий БГУ и военный факультет, в 2004 году - Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ, гуманитарный факультет; в 2006 году - Институт бизнеса и менеджмента технологий, в 2007 году - Республиканский институт китаеведения им. Конфуция, в 2008 году - Институт журналистики, в 2009 году - факультет доуниверситетского образования.

Для организации переподготовки и повышения квалификации специалистов в БГУ были открыты Республиканский институт высшей школы, Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции, Институт технологий информатизации и управления БГУ, Институт непрерывного образования БГУ.

Научная и научно-производственная база БГУ значительно расширилась благодаря созданию научно-исследовательских центров физики частиц и высоких энергий (1993); мониторинга озоносферы (1997); прикладных проблем математики и информатики (2000), проблем человека (2000), а также сети научно-производственных унитарных предприятий.

В 2010 году введен в эксплуатацию суперкомпьютерный кластер "СКИФ" - важный элемент информационно-коммуникационной инфраструктуры БГУ. С 2008 года организуются трансляции в телевизионном качестве во внутренней сети БГУ, а в 2009 году впервые начато прямое интернет-вещание с сайта БГУ.

В 2010 году Ученый совет БГУ установил звание "Заслуженный работник БГУ ", которое присваивается работникам, проработавшим, как правило, в БГУ или едином комплексе БГУ не менее 25 лет и добившимся существенных успехов. В 2011 году введена "Доска почета БГУ", на которую заносятся как сотрудники, так и обучающиеся.

В университетском дворике БГУ был создан первый в стране своеобразный национальный мемориал - памятники известным деятелям белорусской науки и культуры.

БГУ сегодня

28 сентября 2017 года указом Президента Беларуси Александра Лукашенко ректором БГУ назначен доктор педагогических наук, профессор Андрей Дмитриевич Король.

БГУ сегодня - это 28 факультетов и образовательных учреждений, 191 кафедра, около 30 тыс. студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов, а также более 3,5 тыс. преподавателей. Университет сотрудничает с более чем 550 зарубежными вузами, научными и коммерческими организациями из более чем 60 стран мира. В БГУ обучаются около 4 тыс. иностранных студентов из 60 государств.

Вуз входит в 1% лучших университетов мира по ряду международных рейтингов (QS, Times Higher Education, ARWU и др.) и является №1 в Беларуси. Электронная библиотека БГУ занимает второе место среди лучших мировых университетских репозиториев открытого доступа (рейтинг Transparent Ranking of Repositories).

Студенческая жизнь университета - это 10 молодежных организаций и органов студенческого самоуправления, 143 творческих объединения и клуба, 13 творческих коллективов, а также 30 спортивных секций. Студенты вуза реализуют более 150 молодежных проектов в год.

В БГУ богатые традиции студенческого самоуправления. Здесь действует центр волонтерской деятельности, реализуются проекты корпоративной социальной ответственности, такие как "Лучший молодежный проект", "Студент на неделю", "Академия коммуникации", "Наука на пальцах". Насыщенную жизнь БГУ освещает интернет-видеоканал "Студенческое телевидение".

Коллектив Белорусского государственного университета с большим уважением и вниманием относится к выпускникам университета, внесшим значительный вклад в развитие культуры, науки и образования, народное хозяйство и государственное строительство Беларуси. За 100 лет в БГУ подготовлены около 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников - известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.

100-летие БГУ внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет событие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в развитие мирового образования и науки.

Вековой юбилей БГУ запечатлен на памятной монете "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. 100 гадоў", ее торжественная презентация состоялась 8 сентября 2021 года. Лицевая сторона монеты декорирована фирменным элементом БГУ в формате белорусского орнамента "восьмирог". В центре расположены надпись "Рэспубліка Беларусь" и Государственный герб, указаны номинал и год выпуска. На оборотной стороне изображены фасад главного корпуса БГУ и логотип 100-летия вуза. Монету обрамляет кант с насечкой. Всего в продажу поступят 999 серебряных и 1999 медно-никелевых монет.

Торжественная церемония гашения конверта с оригинальной маркой "100 гадоў Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту" прошла 18 октября с участием министра связи и информатизации Константина Шульгана и ректора БГУ Андрея Короля. Конверт выполнен в корпоративных синих тонах БГУ. На конверте и марке изображены главный корпус и юбилейный логотип вуза в форме белорусского орнамента "восьмирог". Центральное место отведено отличительному знаку университета - гербу БГУ.

Во время веломарафона "100 городов к 100-летию вуза" студенты, преподаватели и выпускники БГУ в течение четырех месяцев провезли флаг университета по различным городам и знаковым местам нашей страны. Всего флаг побывал в 100 точках Беларуси, проделал путь длиной более 5 тыс. км. Ярким событием стал подъем флага на самую высокую горную вершину России Эльбрус.

Юбилейная неделя стартовала в БГУ 25 октября. По случаю 100-летия ведущего вуза Беларуси на всех факультетах прошли расширенные заседания советов. Проректоры вручили преподавателям и ученым факультетов награды БГУ, профильных министерств и ведомств. В их числе грамоты, почетные грамоты, благодарственные письма университета и ректора, а также нагрудные знаки "100 лет БГУ". К слову, последняя награда учреждена впервые в университете, и она стала формой поощрения преподавателей, ученых, руководителей и сотрудников, проработавших в БГУ не менее 25 лет.

"Уникальность университета в его особенной формуле и ее решении, где сочетаются традиции и новации, опыт и молодость, единство и разность, а самое главное - неравнодушное отношение к БГУ его многотысячного коллектива. В этом сила нашей корпорации, ее глубинные смыслы и университетское наследие. Я благодарен каждому преподавателю, ученому, сотруднику, нашим студентам за ваш личный вклад в развитие БГУ, за достойное представление университета в его 100-летие, за традиции и достижения, за многовекторный потенциал и новые возможности", - говорится в поздравлении со столетием БГУ ректора Андрея Короля.-0-