ДОСЬЕ: К 50-летию со дня открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"

В этом году исполняется 50 лет со дня открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", который увековечил подвиг защитников Брестской крепости в годы Великой Отечественной войны.

Создал мемориальный комплекс авторский коллектив в составе скульпторов А.Бембеля, В.Бобыля, художников-архитекторов В.Короля, В.Волчека и Г.Сысоева, архитекторов В.Занковича, О.Стаховича, Ю.Казакова. Возглавлял творческий коллектив лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР, народный художник СССР, скульптор А.Кибальников.

Торжественное открытие комплекса состоялось 25 сентября 1971 года. В мероприятии приняли участие более 600 ветеранов - участников оборонительных боев за крепость и Брест. Среди почетных гостей был писатель Сергей Смирнов, более 10 лет своей жизни посвятивший поискам защитников крепости. За книгу "Брестская крепость" он был удостоен Ленинской премии.

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" как единый архитектурно-художественный ансамбль включает постройки середины XIX века, руины, оставленные войной, произведения монументальной архитектуры и скульптуры. Каждый композиционный элемент ансамбля несет большую смысловую нагрузку и оказывает сильное эмоциональное воздействие. Мемориальный комплекс внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь с категорией "1".

Главный вход в мемориальный комплекс представляет собой врезанный в вал железобетонный параллелепипед с высеченной в нем пятиконечной звездой. На фоне раздаются звуки бомбежки и стрельбы.

Композиционным центром ансамбля является главный монумент "Мужество" - обобщенный образ воина-победителя и знамени. Это огромная по своим размерам скульптура, состоящая из 200 частей. На тыльной стороне можно увидеть горельефы, рассказывающие о некоторых эпизодах героической обороны. Неотъемлемой частью всей композиции является штык-обелиск, символизирующий победу над врагом, вечную славу героическим защитникам крепости. Это сложное инженерное сооружение высотой 104,5 м, которое видно из любой точки крепости.

Перед руинами бывшего инженерного ведомства, в углублении, горит Вечный огонь. Недалеко от него - мемориальная площадка городов-героев Советского Союза, открытая 9 мая 1985 г. Под гранитными плитами с изображением медали "Золотая Звезда" установлены капсулы с землей городов-героев.

В Цитадели, на левом берегу рукава реки Мухавец расположена скульптурная композиция "Жажда" - фигура советского солдата, который, опираясь на пулемет, с каской в руке ползет к воде. Одна из драматических страниц обороны Брестской крепости - острая нехватка воды. Водопровод был выведен из строя в первый день войны, а лето в тот год стояло необыкновенно жаркое. Клубы дыма, пороховой гари заполняли горизонт. Почерневшие лица бойцов, запекшиеся от жажды губы, свидетельствовали о неимоверных страданиях людей. Подступы к воде обстреливались, ночью берега освещали прожекторы. Много бойцов и командиров погибло, пытаясь добыть драгоценные капли. После войны на берегах рек находили пробитые каски, фляжки, кружки и останки погибших. Создатели мемориала, зная об этой трагедии, решили рассказать о ней, используя мастерство скульптора.

В восточной части Цитадели, к юго-востоку от музея обороны, сохранились фрагменты одного из последних каменных зданий старого Брест-Литовска, разрушенного местами до уровня фундамента. От руин Белого дворца начинается площадь Церемониалов, которая вмещает 25-30 тыс. человек. В центре архитектурного ансамбля - трехъярусный колумбарий, где захоронены останки защитников крепости и членов их семей.

22 июня 2011 года была торжественно открыта скульптурная композиция "Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим". Площадкой для скульптуры выбрано место у Тереспольских ворот, где под командованием начальника 9-й погранзаставы лейтенанта А.М.Кижеватова стояли насмерть пограничники.

На территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" звучит песня Александра Александрова "Священная война" и правительственное сообщение о нападении на Советский Союз войск немецко-фашистской Германии. В вечернее время включается декоративная подсветка, которая вместе с музыкально-звуковым оформлением усиливает эмоциональное воздействие мемориала.

12 января 2021 года Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вручил Диплом лауреата специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства коллективу мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" за значительный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, реализацию проекта Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" (2018-2020).

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" удостоен ордена Франциска Скорины. Соответствующий указ глава государства подписал 22 сентября 2021 года. Государственное учреждение отмечено наградой за значительные достижения в сохранении исторического наследия, увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическом воспитании детей и молодежи, а также в связи с 50-летием со дня основания мемориального комплекса.

В честь 50-летия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" в Брестской области организовали тематический фотокроссинг.-0-