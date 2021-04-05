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05 апреля 2021, 09:54

ДОСЬЕ: К 80-летию со дня рождения государственного деятеля Владимира Григорьева

Владимир Григорьев. Фото из архива
Владимир Григорьев. Фото из архива

Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения белорусского дипломата и государственного деятеля Владимира Григорьева.

Владимир Викторович родился 5 апреля 1941 года в деревне Белынковичи Костюковичского района Могилевской области. Свою трудовою деятельность начинал с помощника комбайнера и машиниста-дизелиста.

В 1959 году начал работать в Костюковичской районной газете "Сцяг камунiзма". В том же году избран вторым секретарем Костюковичского райкома комсомола, затем - первым секретарем Костюковичского РК ЛКСМБ. В 1962 году утвержден комсоргом Могилевского обкома ЛКСМБ по Костюковичскому производственному колхозно-совхозному управлению.

С 1962 по 1965 год Владимир Григорьев проходил службу в Советской армии - в 160-м отдельном зенитном артиллеристском полку в Бобруйске.

После окончания службы в 1965-1968 годах работал в Могилевском обкоме ЛКСМБ, где прошел путь от инструктора до первого секретаря областного комитета.

Владимир Григорьев и Николай Корбут во время встречи в расширенном составе глав правительств Евразийского экономического сообщества в Москве, 2003
Владимир Григорьев и Николай Корбут во время встречи в расширенном составе глав правительств Евразийского экономического сообщества в Москве, 2003

В 1970 году избран секретарем ЦК ЛКСМБ. Через два года утвержден заместителем заведующего отделом комсомольских органов ЦК ВЛКСМ, затем заведующим отделом сельской молодежи ЦК ВЛКСМ.

В феврале 1974 года Владимир Григорьев избран первым секретарем ЦК ЛКСМБ, а в апреле того же года - секретарем ЦК ВЛКСМ. Принимал участие в подготовке и проведении XVII и XVIII съездов ВЛКСМ, за что был награжден почетными грамотами.

В 1983 году Владимир Григорьев избран председателем исполнительного комитета Брестской области.

В 1985 году зачислен инспектором ЦК КПСС в отдел организационно-партийной работы ЦК КПСС. Позже избран первым секретарем Витебского обкома КПБ.

В 1992 году принят на работу генеральным директором объединения ОАО "Доломит", в 1996-м - назначен первым заместителем управляющего делами Исполнительного комитета Сообщества Беларуси и России.

Во время совещания с Александром Лукашенкопо по вопросам политики республики Беларусь в многосторонних интеграционных объединениях на пространстве Содружества Независимых Государств, 2006
Во время совещания с Александром Лукашенкопо по вопросам политики республики Беларусь в многосторонних интеграционных объединениях на пространстве Содружества Независимых Государств, 2006

5 декабря 1997 года Владимиру Викторовичу присвоен дипломатический ранг. Вскоре после этого Григорьев был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации. Эту должность он занимал до 9 марта 2006 года.

При непосредственном участии Григорьева разработаны и приняты основополагающие учредительные документы о создании Союзного государства, направленные на решение вопросов социального и экономического прогресса двух государств, развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Владимир Григорьев ушел из жизни в 2011 году. Его талант, трудолюбие и профессионализм были востребованы на различных должностях в системе государственного управления.

За свою трудовою деятельность Владимир Викторович удостоен множества наград: двух орденов "Знак Почета", ордена Трудового Красного Знамени, награжден Почетными грамотами Верховного Совета БССР, Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, памятным знаком ЦК ВЛКСМ "50 лет с именем В.И.Ленина" за многолетнюю и плодотворную работу по коммунистическому воспитанию молодежи.

За многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, а также за развитие интеграционных процессов между Беларусью и Россией Владимир Григорьев дважды - в 2000 и 2005 годах - удостоен Благодарности Президента Республики Беларусь. В 2006 году дипломат награжден орденом Отечества II ступени.

В 2013 году в Витебске был открыт памятник Владимиру Григорьеву.-0-

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