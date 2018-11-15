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ДОСЬЕ: К 90-летию основания Национальной академии наук Беларуси

Общество 15.11.2018 | 09:56
Здание Президиума НАН Беларуси. 2016 год
Здание Президиума НАН Беларуси. 2016 год

Национальная академия наук Беларуси отмечает 90-летие со времени своего основания. Сегодня НАН является ведущим научно-исследовательским центром Беларуси, объединяющим высококвалифицированных ученых различных специальностей, которые вписали немало ярких страниц в историю мирового научного прогресса.

История создания

Национальная академия наук основана на базе научно-исследовательского и культурно-общественного учреждения республики - Института белорусской культуры (Инбелкульт) (1922-1928). 13 октября 1928 года постановлением ЦИК и СНК БССР Инбелкульт был реорганизован в Академию наук.

В этом же году Совет народных комиссаров БССР утвердил первых академиков, устав и Президиум академии во главе с президентом Всеволодом Игнатовским. 1 января 1929 года, в день десятилетия БССР, в Минске состоялось торжественное открытие Белорусской академии наук, эта дата считается днем ее основания.

На день открытия штат академии составлял только 128 человек, из них 87 научных сотрудников. Однако с самого начала она стала ведущим научным центром, влияющим на экономическое, технологическое, социальное и культурное развитие Беларуси.

Первыми академиками научного учреждения были избраны такие известные ученые и деятели культуры, как Яков Афанасьев, Николай Блиодухо, Семен Вольфсон, Сергей Вышелесский, Гавриил Горецкий, Дмитрий Жилунович (Тишка Гартный), Всеволод Игнатовский, Иван Луцевич (Янка Купала), Константин Мицкевич (Якуб Колас), Степан Некрашевич, Иван Петрович и Владимир Пичета.

Уже в 1932 году в академии было 14 институтов, ботанический сад, издательство, библиотека, Центральное бюро краеведения. Это были годы становления академии, подбора и воспитания научных кадров.

В мае 1936 года на сессии академии приняли новый устав, в соответствии с которым Белорусская академия наук была переименована в Академию наук Белорусской ССР, ее научные учреждения объединялись в профильные отделения. К началу 1941 года в академии работали около 750 человек. В ее структуре было 12 научно-исследовательских учреждений, из них 9 институтов.

Академия наук в годы Великой Отечественной войны

В период Великой Отечественной войны деятельность Академии наук БССР была прервана. Часть ученых продолжили свои исследования в институтах России и других регионов бывшего Советского Союза. Около 100 сотрудников академии приняли участие в военных действиях против немецко-фашистских захватчиков. Они сражались на фронтах, в партизанских отрядах и подполье.

Разрушенное здание Академии наук БССР. Минск, 1944 год
Разрушенное здание Академии наук БССР. Минск, 1944 год

Академии наук за годы войны был нанесен огромный ущерб. Научные лаборатории, оборудование, здания, фонды библиотеки были сожжены или разграблены, а главное - утрачено большое количество научных кадров. Но ученые академии продолжали и во время эвакуации вносить большой вклад в развитие оборонной промышленности и других отраслей народного хозяйства.

За свой ратный подвиг и самоотверженный труд в тылу многие из сотрудников академии наук были удостоены высоких государственных наград.

В послевоенное время

После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Академия наук БССР вернулась в Минск. Все пришлось начинать заново. К началу 1945 года восемь академических институтов возобновили свою деятельность, а в 1951-м в Академии наук насчитывалось уже 29 научно-исследовательских учреждений, из них 16 институтов. Общая численность сотрудников достигла 1234 человек, среди них 33 академика, 27 членов-корреспондентов, 55 профессоров и докторов наук, 165 кандидатов наук.

Профиль дальнейших научно-исследовательских работ Академии наук складывался под влиянием изменений в структуре народного хозяйства республики, потребностей развития науки, сложившихся традиций и имеющегося научного потенциала. Развитие Академии наук и подготовка специалистов для ее институтов осуществлялись при поддержке правительств Беларуси и СССР, а также ведущих научных центров Москвы, Ленинграда и других городов бывшего Советского Союза.

Академия наук БССР в Минске. 1962 год
Академия наук БССР в Минске. 1962 год

В 1950-1960-е годы были созданы институты математики, физики, физики твердого тела и полупроводников, технической кибернетики, ядерной энергетики и другие. Быстрыми темпами развивалась деятельность академии в 1970-1980-е годы. Возглавлял ее в то время академик Николай Борисевич. В начале 1970 года в составе академии насчитывался 21 институт, а в конце 1980-х годов - 31 научно-исследовательский институт и 4 отделения (филиала) институтов в областных центрах республики.

Многие ученые Академии наук Белорусской ССР стали лауреатами Ленинских премий, Государственных премий СССР и БССР, премий Ленинского комсомола. Знаменательным событием стало награждение коллектива Академии наук орденами Дружбы народов в 1975 году и Ленина в 1978 году.

В 1991 году Академия наук Белорусской ССР была переименована в Академию наук Беларуси. Она стала крупнейшим и авторитетнейшим комплексом, который объединял и координировал работу большой армии исследователей в разных отраслях знаний.

Испытание лазерной установки. Академик Б.И.Степанов. 1973 год
Испытание лазерной установки. Академик Б.И.Степанов. 1973 год

В наши дни

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 мая 1997 года Академия наук была преобразована в Национальную академию наук со статусом высшей государственной научной организации Беларуси, ответственной за координацию и проведение фундаментальных научных исследований.

В целях укрепления статуса и повышения ответственности за развитие науки Декретом Президента Республики Беларусь от 5 марта 2002 года №7 на НАН Беларуси возложены функции республиканского органа государственного управления по некоторым вопросам финансирования научной и инновационной деятельности, развития информатизации и системы научно-технической информации, контроля за эффективным использованием государственных средств, выделяемых на финансирование научных исследований и разработок, а также проведения научно-технической экспертизы. Для эффективного решения стоящих перед НАН Беларуси задач в ее состав были включены Академия аграрных наук Республики Беларусь, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований, Белорусский государственный научно-производственный концерн межотраслевого машино- и приборостроения, Белорусский государственный научно-производственный концерн порошковой металлургии, созданы другие организационные структуры.

Вид на Академию наук. 2002 год
Вид на Академию наук. 2002 год

За 90-летнюю историю в НАН Беларуси сформировались авторитетные научные школы, выросли ученые с мировым именем. Ими решен ряд крупных теоретических и прикладных проблем в области математики, физики, химии, биологии, наук о Земле, гуманитарных и социальных наук. Высокую оценку в Беларуси, а также международное признание получили научные школы в области математики, теоретической физики, спектроскопии и люминесценции, лазерной физики, медицины, языкознания и др. Многие исследования зарегистрированы в качестве научных открытий и пользуются поддержкой таких организаций, как ЮНЕСКО, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Международный научно-технический центр (МНТЦ).

В настоящее время в составе НАН Беларуси работают семь отделений наук. Функционируют 115 организаций, где занято более 15 тыс. человек. В академии работают 427 докторов наук и 1707 кандидатов наук, из них звание профессора имеют 226 человек, доцента - 499. Доля исследователей в возрасте до 29 лет составляет почти 30% состава академии.

Академия наук Беларуси активно вовлекает молодежь в реализацию самых значимых проектов НАН по приоритетным направлениям развития науки. Среди них - формирование IT-страны, разработка отечественного электромобиля и накопителя электроэнергии, создание новых композиционных материалов, нано- и биотехнологии, инновационные технологии в АПК, беспилотные летательные аппараты, новые энергосистемы. При Президиуме Национальной академии наук действует Совет молодых ученых.

Достижения последних лет

Успехи белорусских ученых в различных областях фундаментальной и прикладной науки признаны мировым сообществом. За относительно небольшой промежуток времени стране удалось создать дееспособную национальную инновационную систему.

Подготовка Белорусского спутника дистанционного зондирования Земли к запуску. 22 июля 2012 года
Подготовка Белорусского спутника дистанционного зондирования Земли к запуску. 22 июля 2012 года

Несомненным достижением можно считать запуск 22 июля 2012 года белорусского спутника дистанционного зондирования Земли. Это способствовало тому, что многие белорусские предприятия и организации науки вышли на новый технологический уровень. Например, ОАО "Интеграл" наладил выпуск новых электронных компонентов для эксплуатации в космосе. Институты и организации НАН разработали принципиально новые технологии обработки информации и производства материалов для космоса. Разработки ученых академии используются в международных космических проектах по исследованию Марса и Меркурия.

Белорусские физики внесли весомый вклад в создание и испытания калориметрических систем для детекторов коллабораций ATLAS и CMS на крупнейшем в мире ускорителе частиц - Большом адронном коллайдере, с помощью которых в 2012 году был открыт бозон Хиггса. Соавторами публикаций об открытии бозона Хигса является 21 сотрудник научно-исследовательских организаций Беларуси: 6 из Института физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси, 11 из Национального центра физики частиц и высоких энергий БГУ, 4 из Института ядерных проблем БГУ.

Сотрудники Института физики Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси разработали лазеры нового поколения. Речь идет о новейшем направлении в современной лазерной физике. Сфера применения новинок достаточно широка - от медицины до промышленности. Они более безопасны для глаз по сравнению с традиционными, а также значительно меньше и функциональнее. Новые разработки белорусских физиков высоко востребованы за рубежом.

Заведующий лабораторией систем преобразования световых полей Института физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси Георгий Синицын демонстрирует "безвредный рентген". 2014 год
Заведующий лабораторией систем преобразования световых полей Института физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси Георгий Синицын демонстрирует "безвредный рентген". 2014 год

В Институте физики Б.И.Степанова НАН Беларуси разработали прибор для бесконтактной экспрессной оптической диагностики раковых опухолей. Применение новинки в медицине сокращает не только время, но и экономические затраты на проведение диагностики онкологических заболеваний. Инновацию можно использовать при мониторинге и локализации раковых опухолей непосредственно во время хирургических операций.

Институт биоорганической химии НАН разработал линейку противоопухолевых препаратов нового поколения, выпускаемых по собственным оригинальным наукоемким технологиям. Продукция не имеет аналогов по ряду технологических решений, обладает высокой чистотой при снижении стоимости за счет оригинальных технологий синтеза.

Сотрудники Института физико-органической химии НАН разработали серию оригинальных препаратов на основе аминокислот и их модифицированных производных. Ими созданы и внедрены в производство новые технологии получения лекарств различного терапевтического действия.

Научный сотрудник Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Оксана Мазур. 2018 год
Научный сотрудник Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Оксана Мазур. 2018 год

В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси открылся уникальный Центр ДНК-биотехнологий. Центр позволил более эффективно внедрять достижения генетики и геномики в здравоохранение, сельское хозяйство, спорт и охрану окружающей среды в Беларуси. Специалисты этого же института приступили к созданию современного полигона для испытания трансгенных растений. Здесь выращиваются и проходят первые испытания трансгенные сорта сельскохозяйственных растений, в том числе картофеля.

В агропромышленном комплексе создана голштинская популяция молочного скота отечественной селекции. Средний удой превышает удой черно-пестрой популяции Беларуси на 506 кг. Разработана система управления процессами производства молока, работающая по принципу "точно-вовремя".

Ученые Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси разработали суперкомпьютер "СКИФ-ГРИД" на базе 12-ядерных процессоров AMD Opteron и графических процессоров-ускорителей. Пиковая производительность данного кластера без учета ускорения с помощью графических процессоров составляет 8 Терафлопс. Специалистами НАН Беларуси также разработан персональный суперкомпьютер. Сейчас это 20 трлн операций в секунду, а по размерам - в 100 раз меньше исходного "СКИФа".

Национальная академия наук презентовала первый белорусский электромобиль. 2017 год
Национальная академия наук презентовала первый белорусский электромобиль. 2017 год

В Беларуси ведется активная работа по созданию электротранспорта. В частности, завершается разработка опытного образца электромобиля. Экспериментальный образец, созданный на базе серийной машины Geely SC7 белорусской сборки, был представлен общественности в августе 2017 года. Тогда же началась работа над усовершенствованным, опытным образцом. Объединенный институт машиностроения НАН планирует в перспективе создать грузовой электромобиль. В свою очередь приборостроительный завод "Оптрон" НАН Беларуси уже разработал электровелосипеды и электросамокаты. На очереди электроскутеры, электромотоциклы, электроквадроциклы. Сейчас на заводе подготавливают сборочный цех, планируется начать серийное производство. Разработчики надеются, что в ближайшем будущем белорусский индивидуальный электротранспорт поступит в продажу.

С 2015 года строится Белорусская антарктическая станция, уже введен в строй второй ее объект. В ноябре 2018 года свою работу начала 11-я антарктическая экспедиция. По сложности эта работа не уступает запуску космических аппаратов.

Национальная академия наук Беларуси является драйвером в развитии инноваций в стране. Ученые НАН Беларуси имеют достижения во всех приоритетных областях развития страны, среди них ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии, промышленные биотехнологии, наноматериалы и новые источники энергии, медицина и фармация, информационные и аэрокосмические технологии, технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, экология и рациональное природопользование.-0-

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