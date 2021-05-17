ДОСЬЕ: Подвиг пограничников в первые дни Великой Отечественной войны

Группа пограничников героической заставы №4 86-го Августовского пограничного отряда во главе с Ф.П.Кириченко, принявшей первый удар немецко-фашистских захватчиков. 1939 год. Фото из архива

На рассвете 22 июня 1941 года Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против СССР. На территорию Беларуси начала наступление немецкая группа армий "Центр" под командованием генерала-фельдмаршала Федора фон Бока. В ее состав входили 4-я и 9-я полевые армии, 2-я и 3-я танковые группы - всего 50 дивизий, а также 2 моторизованные бригады. Поддержку сухопутным войскам оказывал 2-й воздушный флот - 1600 боевых самолетов. Первыми удар этой армады приняли на себя пограничники.

Западную границу СССР на территории Беларуси охраняли заставы четырех погранотрядов Белорусского пограничного округа: 86-го (Августовского), 87-го (Ломжинского), 88-го (Шепетовского) и 17-го (Брестского).

Все пограничные отряды имели однотипную организацию. Они состояли из управления, трех-четырех пограничных комендатур и маневренной группы. В зависимости от протяженности охраняемого участка границы в пограничной комендатуре насчитывалось от 220 до 520 пограничников, а в маневренной группе - от 150 до 250 человек. Всего в пограничном отряде в среднем было от 1400 до 2000 человек.

Самый северный участок белорусской границы защищал 86-й (Августовский) пограничный отряд. Его штаб находился в Августове (ныне территория Польши). Начальник отряда - майор Г.К.Здорный. Отряд насчитывал в своем составе 2153 человека и охранял границу на участке протяженностью 145,5 км. В среднем на заставу отряда приходилось по 7,2 км охраняемой границы. Средняя плотность личного состава на 1 км охраняемой границы равнялась 8,7 человека.

Южнее 86-го (Августовского) пограничного отряда дислоцировались заставы двух пограничных отрядов - 87-го (Ломжинского) и 88-го (Шепетовского).

87-й (Ломжинский) пограничный отряд, штаб которого находился в городе Ломжа (ныне территория Польши), насчитывал 2131 человека и охранял участок границы протяженностью 141,3 км. В среднем на заставу отряда приходилось по 7 км охраняемой границы при средней плотности 9 человек на 1 км охраняемой границы. Начальник отряда - подполковник И.М.Горбатюк.

Начальником самого многочисленного 88-го (Шепетовского, иногда встречается Чижевского) погранотряда к началу Великой Отечественной войны был один из лучших командиров Белорусского пограничного округа майор А.С.Зиновский. Штаб отряда размещался в местечке Шепетово (ныне территория Польши). Отряд насчитывал 2250 человек. Протяженность охраняемого заставами отряда участка границы равнялась 148,4 км. В среднем каждая застава отряда охраняла границу протяженностью 7,4 км.

17-й Краснознаменный (Брестский) пограничный отряд к началу войны имел в своем составе штаб, пять комендатур, 20 линейных застав, маневренную группу, другие подразделения и насчитывал 2165 человек. Штаб отряда, рота связи, комендантский взвод располагались в Бресте, автотранспортная рота и саперный взвод - в крепости, на острове. Приказом НКВД протяженность участка государственной границы для отряда устанавливалась 128 км, в действительности же она составляла 182,4 км. Плотность охраны границы с учетом личного состава только пограничных застав составляла около семи человек на 1 км. Начальник отряда - майор А.П.Кузнецов.

В целом к началу Великой Отечественной войны в Белорусском пограничном округе насчитывалось 13392 человека.

О том, что война начнется со дня на день, пограничники если не знали точно, то догадывались. В последние мирные дни на границе участились провокации. Некоторые заставы начали боевые действия по уничтожению немецких диверсантов за неделю до начала войны. Так, 14, 18 и 20 июня на участке охраны границы 9-й заставы 87-го (Ломжинского) отряда пограничники вели бои по уничтожению углубившихся на советскую территорию до 3 км групп диверсантов.

Для некоторых пограничных нарядов 88-го пограничного отряда боевые действия начались уже 21 июня. В последние сутки перед нападением Германии на СССР они вели бой с выброшенным немецким десантом в районе железнодорожного моста на линии Гродно - Варшава.

Для примерно 200 пограничников 17-го Краснознаменного (Брестского) погранотряда война также началась уже 21 июня. Они занимались уничтожением в Бресте и его окрестностях диверсантов немецкого полка "Бранденбург-800", переброшенных через границу в товарных вагонах с двойным дном.

Учитывая сложность обстановки и активность немецкой агентуры на границе, командиры отрядов Белорусского пограничного округа в течение 18-20 июня 1941 года находились на заставах, где на месте проверяли боеготовность, состояние охраны границы, разъясняли личному составу сложившуюся обстановку. 21-го и в ночь на 22 июня все линейные заставы были приведены в полную боевую готовность и имели указание быть готовыми к отражению возможной вооруженной провокации.

На рассвете 22 июня первыми движение у советской границы заметили пограничные наряды. Затем над головами пограничников начали проплывать самолеты с черными крестами. После раздались оглушительные разрывы снарядов и мин. Линейные заставы погранотрядов в 4.00 были подвергнуты сильному артиллерийскому и минометно-пулеметному обстрелу. После первых ошеломляющих залпов, неизбежного минутного замешательства раздались голоса командиров: "Застава, в ружье!".

Под прикрытием артиллерии немецко-фашистские войска начали форсировать пограничные реки. От западного берега стали отчаливать лодки, плоты с пехотой противника, на восточный берег начали выбираться плавающие танки, которые не задерживаясь двинулись на восток, выходя к основным магистралям и дорогам. Для уничтожения пограничных застав были выделены специальные отряды автоматчиков.

Уже в 10.45 22 июня заместитель начальника Западного пограничного округа комбриг П.Курлыкин докладывал в штаб: "Бои идут по всему фронту, почти во всех отрядах нарушена связь, пограничники сражаются до конца".

Стойкость пограничников, их массовый героизм нарушали планы германского командования, которое выделяло на подавление пограничных застав тридцать минут, а пограничники держались от нескольких часов до нескольких суток.

Памятник пограничникам Белорусского военного округа, погибшим в первые дни Великой Отечественной войны. Фото "Гродненская правда"

86-й Августовский погранотряд

1-я застава старшего лейтенанта А.Н.Сивачева располагалась у села Головенчицы, оборонялась 12 часов, погибла.

3-я застава лейтенанта В.М.Усова располагалась у села Юзефатово, на опушке Августовской пущи, сражалась 10 часов, семь яростных атак отбили 36 бойцов, а когда кончились патроны, они поднялись в штыковую атаку, немногим удалось прорваться к своим. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года лейтенанту В.М.Усову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, его имя носит одна из пограничных застав.

4-я застава старшего лейтенанта Ф.П.Кириченко вела бой до вечера 22 июня.

5-я застава лейтенанта Морозова отбила шесть вражеских атак.

7-я застава лейтенанта А.Е.Шацкого размещалась недалеко от деревень Волокуш, Вижанно, жители которых стали свидетелями подвига советских пограничников, которые, будучи окруженными, бросились в штыковую атаку и, опрокинув врага, пробились к своим войскам.

10-я застава младшего лейтенанта Фалдина, имея выгодное расположение и оборудованные позиции, отбивала все атаки врага до 20.00, а затем отошла к Осовцу.

11-я застава политрука П.С.Мамонова держала оборону четыре часа, она так и не отошла со своих рубежей.

87-й Ломжинский погранотряд

4-я застава лейтенанта В.Г.Малиева находилась на острие границы в Белостокском выступе, вела бой до 12 часов 23 июня, в живых остались 13 человек.

13-я застава сражалась до 12.00, по приказу отошла в направлении Ломжи.

17-я застава младшего лейтенанта Тихонченко вела бой с пехотным батальоном противника до семи часов 23 июня и отошла только по приказу начальника комендатуры.

2-я застава лейтенанта Головненко, располагавшаяся в деревне Куреевка в двух километрах от границы, сдерживала врага до 12 часов.

Насмерть стояли пограничники 7-й, 8-й, 10-й, 11-й, 14-й, 15-й, 18-й застав, в живых остались единицы, но никто из них не отошел без приказа.

88-й Шепетовский погранотряд

Яростное сопротивление врагу оказали пограничники 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 13-й застав.

Храбро сражались с врагом пограничники 2-й заставы лейтенанта Н.П.Евсенкова, 8-й заставы старшего лейтенанта Я.Г.Лебедя, резервной заставы младшего лейтенанта Г.А.Кирнича.

17-й Брестский погранотряд

С началом боевых действий рота связи, комендантский взвод, службы погранотряда под командованием майора Кузнецова заняли оборону на северо-восточной окраине Бреста. К пограничникам присоединились бойцы Красной армии, небольшая группа сотрудников НКВД и милиции. Воины несколько часов сдерживали врага и только под сильным натиском пехоты при поддержке танков начали отход к Жабинке.

1-я застава старшего лейтенанта К.Т.Кичигина, располагавшаяся в деревне Сутно на берегу Буга, отбила четыре атаки противника, к своим вышли 13 бойцов.

2-я застава младшего лейтенанта Горбунова и 3-я застава лейтенанта П.А.Михайлова отбили несколько атак врага, держались до 18 часов.

4-я застава старшего лейтенанта И.Г.Тихонова, располагавшаяся в деревне Лозовица на реке, несколько часов не давала возможности противнику переправиться на восточный берег. Во время переправы пограничники уничтожили свыше 100 захватчиков, 5 танков и 4 орудия, отбили три атаки противника.

Так же геройски сражались с врагом воины 5-й заставы младшего лейтенанта П.Богомаза, 6-й заставы лейтенанта Герасимовского, 7-й заставы лейтенанта Н.И.Авилова.

9-я застава лейтенанта Кижеватова приняла бой в Брестской крепости. Вместе с воинами Красной Армии воины-пограничники стояли до конца. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года лейтенанту А.М.Кижеватову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, его именем названа одна из пограничных застав.

Несколько суток сражалась с врагом 10-я застава младшего лейтенанта М.К.Ишкова. 25-го июня 1941 года фашисты окружили оставшихся в живых пограничников в кирпичном сарае и предложили им сдаться. "Не опозорим славное имя советского пограничника, все умрем, но фашистам не сдадимся!" - таков был ответ героев.

Мужественно сражались с врагом пограничники 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й застав. Несколько часов в одиночку на берегу реки Западный Буг вел бой младший сержант А.А.Новиков, пограничник 15-й заставы Брестского погранотряда. Смертельно раненный, захваченный гитлеровцами, он нашел в себе силы прошептать местным жителям: "Об одном прошу, передайте нашим... Я, Алексей Новиков... Я выполнил свой долг перед Родиной до конца...".

Все пограничники выполнили свой долг до конца. Ни одна из застав не отошла без приказа. Каждая из них стала неприступной крепостью для врага.-0-

Памятник пограничникам и их семьям, погибшим в первые дни военных действий