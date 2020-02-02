2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доставлявший гуманитарную помощь в Китай самолет вернулся в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"Белорусский военно-транспортный самолет, доставлявший гуманитарную помощь в Китайскую Народную Республику, приземлился в Мачулищах. Полет прошел в штатном режиме. Экипаж с задачей справился на отлично", - проинформировали в Минобороны.

Как сообщалось, Беларусь 29 января направила гуманитарную помощь в Китай для поддержки в борьбе со вспышкой коронавируса. Военный борт ИЛ-76МД вылетел с аэродрома Мачулищи под Минском. До Пекина борт летел около 20 часов с двумя дозаправками: в Новосибирске и Владивостоке.

Направить в Китай самолет с необходимой гуманитарной помощью 28 января распорядился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Всего в Китай прибыло 20 т белорусских медизделий. Груз формировался в соответствии с запросом китайской стороны. Это 4,5 т антибиотиков, которые наиболее востребованы при лечении осложнений вирусной инфекции, более 10 т дезинфицирующих средств различного применения, защитные средства для медперсонала (перчатки, маски, одноразовая одежда), средства обеззараживания воздуха.-0-