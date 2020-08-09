Достижения Беларуси ставлю в пример своей стране - Запашный

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Достижения Беларуси знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный ставит в пример прежде всего России. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Эдгард Запашный отметил, что его многое связывает с Беларусью. "В свое время я ходил даже в гомельскую школу, - заметил он. - На протяжении многих лет есть ряд вещей, которые продолжают меня искренне радовать. И я эти достижения ставлю в пример нашей стране".

"Прежде всего это качество товаров. Белорусские продукты действительно не вызывают вопросов. То есть ты берешь хлеб, молоко, яйца - все это качественно, все это вкусно. Это здорово", - сказал Эдгард Запашный.

"Я только что приехал из Минска. Видел, как ночью велосипедисты перед "зеброй" слезли и как положено перешли дорогу. Вот эти обыкновенные мелочи производят на меня впечатление. Потому что я понимаю: на определенные шаги Беларусь опережает Россию, сто процентов", - подчеркнул он.

Он напомнил, что в Беларуси проводятся серьезные мероприятия мирового масштаба - чемпионат мира по хоккею, Европейские игры, соревнования по художественной гимнастике. "Это большая, сложная работа для имиджа, для статуса страны", - констатировал Эдгард Запашный.-0-