9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к ведомственным информационным сервисам МВД временно приостановлен, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Доступ приостановлен в связи с проведением плановых профилактических работ на сети передачи данных. Обращаем внимание, что осуществление административных процедур, связанных с регистрацией транспорта и выдачей или обменом водительских удостоверений, временно затруднено по техническим причинам. Приносим свои извинения за временные неудобства", - уточнили в ведомстве.-0-