Доступность лекарств для белорусов из года в год повышается - Петришенко

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступность лекарственных препаратов для белорусов повышается из года в год за счет развития национальной фарминдустрии и совершенствования системы закупок, а также увеличения бюджетного финансирования на закупку. Об этом сообщил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на втором Региональном совещании по вопросам расширения доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь стала в очередной раз местом проведения такого значимого мероприятия, что нам очень приятно, - сказал Игорь Петришенко. - За последние десятилетия бюджетные ассигнования на борьбу с ВИЧ/СПИДом, гепатитом С, туберкулезом увеличены более чем в три раза. В 2018 году уже 86% финансовых средств на закупку антиретровирусных препаратов обеспечены за счет средств республиканского бюджета. Понимая важную роль обеспечения доступа пациентов к лекарственным препаратам должного качества, мы идем путем развития национальной фарминдустрии".

В качестве примера Игорь Петришенко привел цифры: в республике работают уже четыре национальных производителя препаратов для лечения гепатита С, обеспечен выпуск 13 наименований антиретровирусных препаратов из 15 применяемых в стране и 10 противотуберкулезных из 11 используемых. "С другой стороны, мы совершенствуем систему закупок. Так, пропуск для участия в аукционе незарегистрированных лекарственных средств, но имеющих преквалификацию ВОЗ, позволит в текущем году снизить цены на отдельные позиции до 85%. Вместе с тем мы осознаем, что не в полной мере обеспечили предоставление профилактических услуг тем группам населения, которые не мотивированы на сохранение и укрепление здоровья. Здесь имеется большой потенциал в части повышения роли гражданского общества, широкомасштабного механизма внедрения государственного социального заказа", - добавил заместитель премьер-министра.

Он подчеркнул, что прекращение эпидемии ВИЧ, туберкулеза, вирусных гепатитов к 2030 году является важнейшей задачей Целей устойчивого развития. "Убежден, что только укрепляя наше сотрудничество, разрабатывая скоординированные стратегии, делясь лучшими практиками, мы обеспечим всеобщий охват медицинскими услугами и коренной перелом в борьбе с данными заболеваниями", - заключил вице-премьер.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко также отметил приверженность Беларуси международным программам и стратегиям по борьбе с туберкулезом, ВИЧ/СПИДом, гепатитом и национальный прогресс в этой работе. Так, республика достигла Целей тысячелетия по сокращению детской смертности, улучшению охраны материнства, борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом. По оценкам международных экспертов, страна делит с Брунеем и Канадой первое место в мире по доступу населения к медицинским услугам. 7 июня 2016 года ВОЗ подтвердила элиминацию передачи ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери ребенку в Республике Беларусь. Этот сертификат официально подтверждает предотвращение передачи от матери к ребенку ВИЧ-инфекции и сифилиса. Беларусь стала первой и единственной страной в Европе, получившей подобное удостоверение.

В Минске 20-22 ноября проходит Региональное совещание о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). Участники обсуждают вопросы доступа к современным схемам лечения, диагностики и профилактики таких важных инфекционных заболеваний, как туберкулез, ВИЧ и гепатит. Это основные заболевания инфекционной природы, которые вызывают беспокойство у всех стран региона.

Организатор мероприятия - Министерство здравоохранения Беларуси при поддержке Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ), Европейского регионального бюро ВОЗ и Партнерства "Остановить туберкулез".-0-