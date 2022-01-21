Доступность объектов для инвалидов обсудил экспертный совет под руководством Кочановой

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой сегодня состоялось заседание экспертного совета при верхней палате парламента. В центре внимания экспертов - дальнейшая автоматизация учета доступности объектов для инвалидов и физически ослабленных людей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова акцентировала внимание на социально-ориентированном векторе государственной политики. "Вы знаете, какое внимание Президент уделяет системе образования, здравоохранения, социальным направлениям в нашей стране. Приоритетом нашей политики всегда были и остаются люди. Мы очень внимательно относимся к тому, о чем говорят люди в плане социальных направлений. Жизнь показывает, что это абсолютно правильные подходы", - сказала она.

Именно поэтому, обратила внимание спикер, в проекте изменений и дополнений Конституции уже имеющиеся статьи о социальной защите предлагается дополнить положениями о том, что для инвалидов обеспечиваются равные возможности для осуществления прав и свобод человека и гражданина.

"Государством реализуется политика социальной интеграции инвалидов, создания доступной среды и улучшения качества их жизни, поддержки семей с инвалидами. Несомненно, тема сегодняшнего заседания является важной и актуальной для населения всех регионов нашей страны", - констатировала председатель Совета Республики.

"Ратифицировав Конвенцию о правах инвалидов, наша страна выразила волю по созданию для людей с инвалидностью инклюзивной среды. Эта задача потребовала коренных изменений в проектировании и строительстве (зданий, улично-дорожной сети). Разработаны новые строительные нормы, внесен ряд изменений в государственные стандарты. Вектор дальнейшей работы направлен на создание объектов, полностью доступных для всех граждан, не только с инвалидностью. Это и пожилые люди, беременные женщины, взрослые с детьми на руках или в колясках, люди после травм", - рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Сегодня элементами доступной среды обустроено 70% объектов социальной инфраструктуры страны. Это объекты здравоохранения, образования, связи, культуры, физкультуры и спорта, магазины, вокзалы. 17% объектов полность доступны, но этого явно недостаточно. Задача текущей пятилетки - увеличить долю полностью доступных для всех граждан объектов до 23%. Таким образом, количество доступных объектов будет возрастать, и, чтобы помочь людям ориентироваться, Минтруда и соцзащиты предлагает создать информационный ресурс.

Предполагается, что ресурс позволит госорганам уйти от ручного сбора и предоставления сведений о доступности объектов, онлайн вносить и корректировать эти сведения, анализировать состояние доступной среды для планирования дальнейших мероприятий, в том числе по госпрограммам. Актуальные сведения о доступности объектов из информационного ресурса будут автоматически передаваться для размещения на публичной кадастровой карте, которая доступна для всех граждан в интернете (https://map.nca.by).

Публичная кадастровая карта со сведениями о доступности объектов станет виртуальным гидом по городу для людей с ограничениями в передвижении. Возможность построить удобный маршрут повысит их мобильность, поможет поддерживать социальные связи, вести активный и независимый образ жизни - посещать театры, музеи, выставки, спортивные объекты. Размещение сведений о доступности объектов на публичной кадастровой карте - долгосрочный социальный проект республиканского значения. В центре этого проекта - забота о человеке путем создания комфортной среды для проживания.

"На экспертном совете обсуждался серьезный вопрос, касающийся реализации социальной политики, в центре которой, безусловно, человек. Это важное направление работы государства, которая должна проводиться комплексно. С учетом того, что эти вопросы актуальны для всех регионов, дополнительно прозвучало много конкретных и рациональных предложений, обобщался опыт отдельных регионов по созданию безбарьерной среды, - констатировал заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету, финансам, председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов. - У нас в Новополоцке эта работа организована на межведомственном уровне. Активно привлекаем общественные объединения инвалидов, чтобы учитывать их потребности".

Член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий подчеркнул: к созданию безбарьерной среды нужно подходить дифференцированно. "Если это большой город - Минск, областные центры, - то выше плотность населения, больше финансовых возможностей. На сегодня развитие идет от центра к регионам. На уровне региона ситуация может отличаться от ситуации в больших городах. К сожалению, в агрогородках, районных центрах на данный момент нет домов с лифтами, - поделился он. - Например, в городе Столине проживают 37 инвалидов-колясочников, из них 29 живут на втором этаже и выше в домах без лифтов. Конечно же, сегодня главная задача местной исполнительной власти - решить вопрос через подменный фонд или как-то другими способами создать безбарьерную среду при выходе из дома. Следующий этап - создание безбарьерной среды для посещения объектов социальной сферы и социальных услуг".

По словам председателя Паралимпийского комитета Беларуси Олега Шепеля, за последние годы в стране сделано многое для инклюзивной среды. "На сегодня все строительные нормы приведены в соответствие, объекты, которые строятся или реконструируются, уже должны иметь безбарьерную среду. База данных, которую Министерство труда и социальной защиты предлагает, - весомый шаг вперед", - уверен он.-0-