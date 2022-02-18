Довгало о референдуме: пришло время сделать важный и ответственный выбор

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пришло время сделать важный и ответственный выбор. Такое мнение высказала депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Довгало на встрече со студентами ГГУ имени Ф.Скорины, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя молодежь, Ирина Довгало призналась, что всегда с трепетом возвращается в ставший родным вуз. Здесь получила два высших образования: филологическое и юридическое. Разговаривая с ребятами, спикер отметила: "Ежедневно, ежеминутно каждый из нас делает свой выбор. Фактически с самого утра на бытовом уровне мы определяемся по разным моментам. Всегда за нами выбор и по жизни: куда поступать, когда жениться или выходить замуж и т.д. Сейчас пришло время, настал момент сделать важный и ответственный выбор для всей страны и каждого из нас".

Депутат остановилась на некоторых новеллах, предлагаемых в Конституцию. В частности, обратила внимание на то, что сохраняется основа главного закона страны, обеспечивается преемственность. Также разъяснила специфику новшеств, касающихся молодежи, сохранения исторической памяти, внедрения нового политического института - ВНС.

Касаясь основ государственной политики, Ирина Довгало подчеркнула: "Сохранение мира и развитие экономики - два главенствующих направления. Куда еще миролюбивее? Наша страна не приемлет военной агрессии. Как говорил наш Президент, воевать не собираемся, но своего не отдадим".

Спикер провела ассоциацию Беларуси с большой семьей, где каждый вносит свою лепту в создание комфорта и уюта. "Потребительского отношения быть не должно", - резюмировала она.

Встреча прошла в рамках республиканского просветительского проекта "В режиме правды".-0-