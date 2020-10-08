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08 октября 2020, 14:49

Довгало: после каждой революции в Кыргызстане происходит неуклонное падение уровня жизни

Ирина Довгало. Фото из личного архива
Ирина Довгало. Фото из личного архива

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После каждой революции в Кыргызстане происходит неуклонное падение уровня жизни. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Довгало.

"Я бы назвала сложившуюся ситуацию - уроки Кыргызстана. Если вдуматься - три революции за 15 лет. А не много ли? И скорость, особенно последней, четко показала, что государство вообще не способно защитить ни свой народ, ни самих себя, то есть саму государственную власть. И вообще если проанализировать: 2005 год - бегство одного президента, 2010-й - бегство другого. Еще один момент четко прослеживается. Буквально на все страны, в том числе на Кыргызстан, как и на Беларусь, конечно же, идет влияние извне, - сказала Ирина Довгало. - Думаю, что у кыргызов за все эти годы должен был уже выработаться иммунитет, чтобы не реагировать на эти вызовы, а работать и понимать, что нужно идти вперед. Нужно быть абсолютным слепцом, чтобы не видеть очевидного. Давайте смотреть реалиям в глаза. После каждой революции в Кыргызстане происходит реальное падение вниз. А значит, о каком вообще уровне жизни априори может идти речь. И еще. Обратите внимание, какие компании сразу начали захватывать в стране, грубо говоря, просто грабить, золото, уголь, аэропорт".

Парламентарий подчеркнула, что абсолютно никого из организаторов всех массовых беспорядков и цветных революций не интересуют люди. "Это надо четко понимать и отдавать себе в этом отчет. Люди для них просто инструмент, это ширма по большому счету, которой они прикрываются. Они преследуют исключительно свои цели. И поэтому каждый, кто выходит на улицу в Кыргызстане либо любой другой стране, должен понимать, что его используют, - отметила она. - Кроме того, важно понимать, что чудес не бывает и бюджет страны воздухом или мирными протестами не наполнится. А значит, все социальные гарантии выполняться не будут. Естественно, будет расти внешний долг".

Ирина Довгало обратила внимание еще на один важный момент. "В Кыргызстане 16 партий. У нас сегодня идет разговор о внесении изменений в Конституцию. И очень многие заговорили о многопартийной системе. Но давайте смотреть и анализировать. Мы не можем сказать, что многопартийная система - это панацея. Каждая страна должна выбирать свой путь выхода из политического или экономического кризиса. Верно говорят, что мудрый учится на чужих ошибках. Уверена, что белорусы - мудрые люди...".-0-

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