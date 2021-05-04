Довольные клиенты – лучшая реклама! Жильцы Minsk World рассказали, как влюбились в комплекс

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! До 7 мая в Minsk World действуют пасхальные скидки! До 120 евро за квадратный метр! Количество квартир ограничено!

Как выбрать и купить подходящую квартиру в Минске? Можно посоветоваться с риелторами, друзьями или почитать комментарии диванных экспертов в интернете.

Но лучше жильцов о доме и даже о целом комплексе не расскажет никто! Именно поэтому своими впечатлениями мы попросили поделиться покупателей квартир в Minsk World.

Многофункциональный комплекс Minsk World – уникальный проект, где каждый квадратный метр создается с заботой о жильцах. Работы идут ускоренными темпами, облик застройки меняется ежедневно, появляется все больше возможностей для работы и отдыха жителей любых возрастов!

Именно поэтому каждый любит комплекс за что-то свое: автомобилистам нравится близость важных транспортных магистралей города, а тем, у кого нет машины – большое количество остановок наземного транспорта и 2 станции метро в пешей доступности.

Жильцы смогут найти в комплексе все, что нужно для комфортной жизни

Семьи с детьми обращают внимание на школы, игровые площадки, детские сады и поликлиники, которые здесь запроектированы, а сторонники здорового образа жизни – на спортивные площадки и велодорожки.

Детская инфраструктура – неотъемлемая часть Minsk World

Предприниматели рассматривают Minsk World как новую точку для развития бизнеса, а пенсионеры – как отличное место, куда можно будет забирать внуков и весело проводить с ними время в центральном парке или торгово-развлекательном центре Mara Mall.

Minsk World – лучшее место для развития бизнеса

Всем без исключения нравятся квартиры с панорамными окнами! Застройщик предлагает на выбор покупателям разнообразные варианты, так что подобрать подходящий для себя смогут и студент, и многодетная семья. А с дизайном интерьера поможет команда Dana Interiors - новый бренд группы компаний Dana Holdings. Первичную консультацию для клиентов Minsk World они проводят бесплатно и предоставляют классные скидки на последующие услуги!

Наши дизайнеры помогут реализовать любую вашу идею!

Вишенка на торте - выгодные цены и приятные условия покупки! Купить квартиру можно:

· за собственные средства

· в беспроцентную рассрочку

· с применение партнерской кредитной программы от ОАО "Белинвестибанк" и "Белорусский народный банк"

Обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Слоним, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Minsk World – мечты сбываются!

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