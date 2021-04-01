1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и гололедица ожидаются в Беларуси 2 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 4-10 градусов.-0-

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