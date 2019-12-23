Дожди и +10°С ожидается в Беларуси 24 декабря

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 10 градусов тепла ожидается в Беларуси 24 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны ожидаются дожди, по юго-западу в отдельных районах - сильные дожди. Ночью и утром 24 декабря во многих районах республики сохранится туман, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем - 5-10 выше нуля.-0-

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