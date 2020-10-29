Дожди и до +13°С ожидается в Беларуси 30 октября

Фото из архива
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до плюс 13 градусов ожидается в Беларуси 30 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах возможен туман. Ветер будет южный с переходом на западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 4 до плюс 10 градусов. Днем воздух прогреется до 7-13 градусов.-0-