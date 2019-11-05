Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси 6 ноября

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси в среду, 6 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди, утром и днем местами сильные. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет туман. Ветер ночью юго-западный, днем - переменных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов тепла, по юго-востоку страны - до плюс 12. Днем ожидается от плюс 7 по северо-западу до плюс 15 по юго-востоку республики.-0-

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