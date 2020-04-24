Дожди и до +19°С ожидается в Беларуси 25 апреля

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 19 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, по югу - местами грозы и сильные дожди. Ветер прогнозируется западный с переходом на северный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от плюс 3 до 9 градусов. Днем будет от 10 до 16 градусов тепла, по юго-востоку страны - до плюс 17-19 градусов.-0-

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