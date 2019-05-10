Дожди и до +23°С ожидается в Беларуси в выходные

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы, слабый туман и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе атмосферные фронты обусловили во многих районах страны холодную и дождливую погоду. Влияние фронтов сохранится и в субботу. Но в дальнейшем погода улучшится, дождей будет немного, станет теплее, температурный фон приблизится к климатической норме", - сказали в Белгидромете.

В субботу, 11 мая, ожидается неустойчивая погода. Ночью преимущественно по востоку страны, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман, местами по северо-востоку Беларуси пройдут сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля. Днем будет 11-17 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 21 градуса.

В воскресенье, 12 мая, погодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов выше нуля, днем - 16-23 градуса тепла.

В понедельник, 13 мая, в отдельных районах страны пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 16-23 градуса тепла.

Во вторник, 14 мая, в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 16-23 градуса тепла.-0-

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