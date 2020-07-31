Дожди и до +24°С ожидается в Беларуси 1 августа

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 1 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 18-24 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю