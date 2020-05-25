25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 26 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем будет 16-22 градуса тепла.-0-

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