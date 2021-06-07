7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Погода подарит жителям Беларуси целый букет из летних явлений. Южный циклонический вихрь, который "топчется" над Черноземьем, продолжит поставлять в нашу страну теплую неустойчивую воздушную массу, которая будет проявляться в развитии конвективной облачности. А это значит, что нас ждут грозы, которые местами будут сопровождаться градом, сильными ливнями и шквалистым усилением ветра", - отметили синоптики.

Уже сегодня днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха в разгар дня достигнет отметок плюс 21-27 градусов.

Во вторник, 8 июня, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, грозы. В дневные часы по востоку при грозах местами возможны град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов, днем - плюс 21-27.

В среду, 9 июня, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер будет северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет 10-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

В четверг, 10 июня, ночью местами, днем на большей части территории страны прогнозируют кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет 10-15, днем - плюс 19-26 градусов.

В пятницу и субботу, 11 и 12 июня, местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 10-15 градусов. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

В воскресенье, 13 июня, на большей части территории страны также пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью будет плюс 10-15, днем - 18-25 градусов.-0-

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