15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Вчера днем под влиянием контрастных атмосферных фронтов по северо-западу страны максимальная температура не превысила плюс 3-9 градусов, а по юго-восточной половине она составила плюс 10-17. Сегодня, оставаясь малоподвижными, фронтальные разделы по-прежнему будут делить Беларусь на холодную северо-западную и умеренно теплую юго-восточную части. Ожидается преобладание облачной погоды. На значительной части территории пройдут дожди, местами по востоку страны сильные дожди, в отдельных районах Гомельской и Могилевской областей возможны грозы", - отметили синоптики.

В пятницу, 16 апреля, погоду в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты от циклона с центром над севером Украины. Сохранится много облаков. На большей части территории страны пройдут дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет северо-восточный, восточный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 4-9 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от плюс 8 по юго-западу до плюс 16 по северо-востоку.

В субботу, 17 апреля, сохранится влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью будет плюс 3-8, днем - плюс 10-16 градусов.

В воскресенье, 18 апреля, атмосферное давление начнет подрастать и фронтальный раздел станет терять свою активность. Облаков и дождей станет меньше. Местами, в основном по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром в южных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается плюс 2-8 градусов. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов тепла.

В начале следующей недели погоду в стране будет определять область повышенного атмосферного давления.

В понедельник, 19 апреля, будет преимущественно без осадков. Ветер ожидается восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет плюс 2-8, днем - плюс 12-17 градусов тепла.

Во вторник, 20 апреля, ожидается преимущественно без осадков. Ветер будет северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью будет 2-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 10-16 градусов. Такой температурный фон окажется близким к многолетним значениям, отметили в "Белгидромете".

В среду, 21 апреля, ночью погоду на большей части страны продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем по востоку скажется влияние атмосферного фронта и здесь ожидается много облаков, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до плюс 6 градусов. Днем прогнозируется от плюс 5 по востоку до плюс 12 по западу страны.-0-

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